Иртышская птицефабрика вложит 37,5 млн рублей в строительство детского сада в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков и гендиректор птицеводческого хозяйства Анатолий Беззубцев заключили соглашение. Согласно документу предприятие берет на себя 25% всех затрат на строительство и оснащение нового детского сада в поселке Иртышский.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, договор между правительством Омской области и ЗАО «Иртышское» скреплен подписями губернатора Александра Буркова и гендиректора сельскохозяйственного предприятия Анатолия Беззубцева на заседании совета глав муниципальных образований. Стоимость строительства нового здания детского сада оценивается почти в 150 млн рублей. Четверть всех расходов – 37,5 млн – берет на себя Иртышская птицефабрика.

С предложением финансовой помощи в строительстве социально значимого объекта Анатолий Беззубцев обратился к главе региона в ходе его рабочего визита в Омский район. В Иртышском сельском поселении численность жителей постоянно растет, увеличивается и количество новых семей. Местный детский сад переполнен. Зачисления ожидают несколько десятков малышей до трех лет. Руководитель градообразующего предприятия поселка предложил властям совместно построить новое дошкольное учреждение. Птицефабрика выразила готовность выступить соинвестором проекта. Александр Бурков идею поддержал.

Как отметил Александр Бурков, пример предприятия очень показательный. Компания ориентирована не только на извлечение прибыли, но и на достижение вполне конкретного социального эффекта от своей деятельности. Правительство Омской области будет поддерживать и поощрять инициативу социально ответственного бизнеса и вклад в устойчивое развитие территорий, на которых он работает.

«Подписание соглашений по строительству социальных объектов с представителями бизнеса – хорошая традиция. Хотелось бы, чтобы каждое предприятие, работающее на омской земле, шло таким путем», — прокомментировал руководитель области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Омской области Александр Бурков напомнил своим подчиненным о своевременности исполнения данных им поручений. Одно из них касалось решения проблемы газоснабжения домов в селе Приветное.

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