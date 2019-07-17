Имущество министра лесного комплекса Иркутской области, ставшего фигурантом уголовного дела, арестовано

Суд по ходатайству следственного комитета наложил арест на имущество министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Он является фигурантом уголовного дела о незаконных санитарных рубках в заказнике «Туколонь».

Как рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по Иркутской области, сотрудники ведомства, в ходе следствия по уголовному делу о незаконной рубке на территории заказника «Туколонь», установили имущество, принадлежащее одному из обвиняемых — министру лесного комплекса Сергею Шеверде.

Так, чиновник оказался владельцем автомобиля марки Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 млн рублей. Также следователи обнаружили денежные средства в размере 80 тыс долларов и 2 млн рублей в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из банков Иркутска.

В настоящее время ходатайства следствия о наложении ареста на вышеуказанное имущество обвиняемого удовлетворены судом. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Напомним, 6 июня 2019 года по поручению следственного комитета по Иркутской области сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание высокопоставленного чиновника проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района.

Сразу после этого, правительство Иркутской области сообщило, что санитарные рубки в заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.

Несмотря на это, в середине июня 2019 года иркутский суд отказался удовлетворить апелляцию адвоката чиновника Натальи Каниной. В связи с чем, министр лесного комплекса Сергей Шаверда остался под стражей до 5 августа.

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