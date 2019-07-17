Как смотрится Сибирь на фоне других регионов России с точки зрения финансовой прозрачности? Какие меры предпринимаются по противодействию финансирования терроризма? На вопросы «Континента Сибирь» ответил руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО АНДРЕЙ ДОЛБНЯ.

Андрей Алексеевич, как вы оцениваете итоги работы межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в первом полугодии 2019 года.

— Итоги деятельности управления были подведены 9 июля 2019 года на совещании с участием заместителя директора службы Олега Валерьевича Крылова, который положительно оценил проделанную работу и определил приоритетные задачи, в числе которых контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

Говоря об основных итогах работы, могу отметить, что с использованием материалов управления в первом полугодии 2019 года компетентными ведомствами было арестовано имущество фигурантов на сумму около 4 млрд руб., доначислено налогов более 1,7 млрд рублей, из которых около 1 млрд уже взысканы.

В целом, в результате совместной работы удалось сохранить и предотвратить хищение более 10 млрд руб., из которых больше 50% бюджетных.

Также, в сравнении с прошлыми периодами, в текущем году возросла сумма возвращенных средств, которая составила 1,9 млрд руб., (из них 1,6 млрд руб. – бюджетные), это почти в 4 раза превышает показатели первого полугодия 2018 года.

Кроме того, с использованием материалов Управления правоохранительными органами в текущем году было возбуждено 25 уголовных дел по статьям о легализации (в АППГ 2018 года – 17), судами постановлено 11 обвинительных приговоров за отмывание преступных доходов (в АППГ 2018 года – 9).

Общая же сумма, выявленных в округе в 2019 году легализованных средств, составила около 1,4 млрд руб.

В качестве примера отмечу совместное с органами внутренних дел и Сибирской оперативной таможней финансовое расследование в отношении межрегиональной преступной группы, которая контрабандным путем, используя реквизиты новосибирских фирм, вывезла из Иркутской области в Китай и страны СНГ лесоматериалы на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей. При этом, сопровождающий сделки фиктивный документооборот позволил злоумышленникам незаконно возместить НДС в размере около 260 млн рублей. Нами была установлена вся финансовая схема преступной деятельности. В конце прошлого года в отношении фигурантов проверки возбуждено уголовное дело за отмывание похищенных бюджетных средств, а на их имущество наложен арест в сумме около 260 млн рублей. В настоящее время члены организованной преступный группы знакомятся с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд.

В целом, в результате совместной межведомственной работы всех участников антиотмывочной системы удалось на 60 % сократить объемы сомнительных операций в округе.

— На каком уровне находятся объемы оттока капитала из регионов СФО в сравнении с общероссийскими показателями; какова тенденция последних нескольких лет?

— На территории округа в первом полугодии 2019 года наблюдается существенное снижение объемов сомнительных перечислений, направленных на вывод денежных средств в пользу нерезидентов, так в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма данных операций снизилась практически в три раза, с 2,8 до 1 млрд руб.

Также стоит отметить, что на макроуровне объемы высокорисковых международных транзакций в Сибири являются не значительными и составляют менее 1% от общей суммы всех сомнительных перечислений, совершенных в округе, что указывает на умеренный уровень риска использования «фиктивной» внешнеэкономической деятельности в схемах вывода капиталов за рубеж.

В разрезе общероссийских показателей доля Сибирского округа также является не существенной и составляет чуть более 1%.

Вместе с тем, в ходе проводимого мониторинга, нами выявляются отдельные факты, свидетельствующие об организации каналов по выводу денежных средств в иностранные юрисдикции, о чем информируются правоохранительные органы.

К примеру, с использованием наших материалов Сибирской оперативной таможней во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области в мае текущего года была пресечена деятельность преступной группы по организации канала вывода денежных средств на счета нерезидентов. Так, за три года ими было выведено из округа, с использованием более 100 подставных компаний, около 1,3 млрд рублей. По данным фактам в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Другой значительной уязвимостью в кредитно-финансовой сфере для вывода денежных средств за рубеж остается использование судебных решений.

За 2018-2019 годы управление было привлечено в качестве третьей стороны, не заявляющей самостоятельных требований, более чем в 170 судебных процессах, суды усомнились в законности и достоверности предъявляемых исков на общую сумму более 14 млрд руб.

Во всех случаях нами проводится анализ деятельности сторон судебного процесса, в суды направляются пояснения и отзывы. В ряде случаев подготовке ответов предшествует комплексная межведомственная работа. К примеру, по иску о выводе денежных средств за рубеж на сумму 1,3 млрд руб. нами были установлены признаки фиктивности в деятельности ответчика. Для подтверждения предположений направлена риск-ориентировка в прокуратуру Иркутской области, по результатам рассмотрения которой проведены выездные проверки, и номинальность организации была подтверждена.

Всего за период с 2018 по 2019 годы судами, с использованием наших материалов, принято решений об отказе в удовлетворении требований на сумму более 7,4 млрд рублей.

Напомню, что в 2016 году мы обжаловали решение суда о выдаче исполнительного документа на сумму более 24 млрд рублей. Данное решение вступило в силу в 2017 году. В итоге принятых мер удалось пресечь вывод за рубеж значительной суммы денежных средств.

В результате проводимой работы, исходя из анализа судебных дел, в настоящее время можно констатировать, что таких попыток стало меньше, суды более детально изучают предмет спора, в связи с чем, мошенникам стало сложнее получить исполнительные документы. Как итог, в 2019 году из общего числа поступивших материалов судов, лишь два были связаны с выводом денежных средств за рубеж. При этом, по одному из дел, вследствие представленных нами пояснений исковые требования были отозваны.

— Какова ситуация с соблюдением законодательства при заключении госконтрактов, направленных на реализацию крупных инвестиционных проектов в регионах СФО? В частности, ведется ли контроль за эффективностью и легальностью расходования бюджетных средств при подготовке таких проектов, как Универсиада 2019, Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею, подготовка к строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске, а также нацпроекты. Каковы предварительные итоги?

— Обеспечение сохранности бюджетных денежных средств является приоритетным направлением деятельности Росфинмониторинга, поэтому анализ финансовых операций, осуществляемых при реализации национальных проектов, организован и проводится нами на систематической основе.

Наиболее высокие риски, требующие особого внимания, выносятся на рассмотрение межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента РФ в СФО, членами которой являются руководители правоохранительных, контрольных и надзорных органов, дислоцированных в Новосибирске.

Надо отметить, что в апреле этого года исполнилось 5 лет с момента создания МРГ, проведено 16 заседаний, при этом тематике сохранения бюджетных средств была посвящена половина рассмотренных тем. Это вопросы гособоронзаказа, развития транспортной системы, создания особых экономических зон в округе, инфраструктурные проекты в моногородах и др.

Естественно, мы следили за расходованием бюджетных средств, выделенных на Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске, эта работа велась совместно с правоохранительными органами, прокуратурой и правительством края.

К примеру, на основании материалов Управления был расторгнут контракт с одним из подрядчиков на сумму 1,1 млрд рублей – то есть, бюджетные средства были сохранены от нецелевого использования.

Аналогичную работу мы хотим выстроить и по инфраструктурным объектам Новосибирска, в этих целях в начале этого года подписано соглашение с губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым. Правительство региона будет ежеквартально представлять сведения о заключенных контрактах на строительство, реконструкцию и ремонт объектов в рамках подготовки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею. К слову, контракт на заключение строительства ледовой арены был заключен на прошлой неделе, но денежные средства еще не пошли.

Контроль расходования бюджетных средств будет проводиться и по другим крупным объектам области, в том числе по строительству четвертого моста через Обь, а также при выделении средств, в рамках иных национальных проектов.

— Как сегодня выглядит Новосибирская область в плане финансовой прозрачности бизнеса в сравнении с другими регионами СФО?

— Новосибирская область является финансовым центром Сибири, в этом регионе наибольшая концентрация, как региональных банков, так и филиалов федеральных кредитных организаций.

Так, по итогам первого полугодия 2019 года на Новосибирскую область пришлось порядка 55% от всего объема сомнительных операций округа (в АППГ 2018 года – около 50%).

На втором месте — Красноярский край. На долю двух указанных регионов приходится 70% от общего объема сомнительных финансовых операций, зафиксированных в Сибирском федеральном округе в текущем году.

Вместе с тем, стоит отметить, что в последние годы объемы сомнительных транзакций в Новосибирской области и в СФО в целом, продолжали сокращаться. Так, по итогам первого полугодия 2019 года в области отмечено 60% сокращение числа высокорисковых операций в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. (с 250 до 99 млрд руб.) Такая тенденция в точности коррелирует с общероссийской, и напрямую является следствием проводимой политики государства, нацеленной на декриминализацию национальной экономики.

Вы знаете, что в первом полугодии 2019 года лицензий лишились 18 кредитных учреждений (в 2018 году — 66), ряд из которых имели обширную филиальную сеть в различных субъектах, 2 из которых («Кемсоцинбанк» и «Взаимодействие») имели головные офисы на территории Сибирского федерального округа.

— Какова ситуация в сфере кибербезопасности на региональном финансовом рынке?

— В целях совершенствования мер по борьбе с кибермошенничеством и киберворовством, в апреле 2018 года Федеральным законом № 111-ФЗ в Уголовный кодекс были внесены поправки, согласно которым усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества с банковского счета или электронных денежных средств (лишение свободы на срок до 6 лет). Скорректированы санкции за мошенничество в сфере компьютерной информации. Вместо ареста на срок до 4 месяцев за мошенничество с использованием электронных средств платежа, предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет.

В качестве примера приведу совместное с правоохранительными органами Кемеровской области финансовое расследование в отношении лица, которым с использованием вредоносной программы была взломана система безопасности ЭВМ пользователей и похищены их средства. Нами установлено, что на подконтрольные фигуранту счета поступило около 15 млн рублей, из которых около 12 были обнаружены и изъяты в ходе обысков по месту его проживания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за отмывание преступных доходов.

Кроме того, на протяжении последних лет в Сибири остается высоким риск использования электронных средств платежа, виртуальных валют в схемах легализации именно наркодоходов. Безусловно, эта сфера постоянно находится в фокусе нашего внимания.

Наркоторговцы злоупотребляют существующим законодательным регулированием электронных денег, в частности, возможностью использовать анонимные электронные средства платежа и отсутствием государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют.

Ежегодно управлением проводятся десятки финансовых расследований по типовой схеме бесконтактного сбыта наркотиков.

Если технология по отслеживанию расчетов с использованием электронных платежей нами уже отработана, то теневые потоки криптовалют представляют значительные сложности для мониторинга.

Вместе с тем, совместно с правоохранительными органами мы пытаемся разоблачать способы отмывания наркодоходов с использованием виртуальных валют.

Например, в конце прошлого года с соседним Алтаем удалось вскрыть схему сбыта наркотиков с использованием криптовалюты Биткоин. Получив номер биткоин-кошелька наши аналитики проследили транзакции по обмену криптовалюты и зачислению средств на банковскую карту фигуранта. Правоохранительные органы использовали выявленные сведения для возбуждения уголовного дела по легализации, которое в настоящее время рассматривается в суде.

Аналогичные расследования в настоящее время ведутся с коллегами и из других регионов округа.

Отмечу, что в настоящее время на рассмотрении Государственной Думой РФ находится законопроект о противодействии хищению денежных средств в сфере электронных платежей. Операторов по переводу средств обяжут при выявлении ими признаков проведения операций без согласия клиента приостанавливать выполнение такой транзакции на срок до 2 рабочих дней.

Планируется законодательно запретить получение физическими лицами наличных денег с использованием неперсонифицированных средств платежа.

Разработан законопроект «О цифровых финансовых активах», определяющий статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты. В указанном законопроекте предложен механизм регулирования оборота криптовалют, основанный на стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Все эти меры призваны снизить риск использования электронных средств платежа, виртуальных валют в схемах легализации преступных доходов.

— Каким образом организована работа Росфинмониторинга по противодействию финансирования терроризма в регионах СФО?

— Ситуация в округе по этой линии характеризуется относительной стабильностью и отсутствием террористических актов.

Вместе с тем, Сибирь занимает большую территорию, в её составе три города-миллионника. Мы граничим с иностранными государствами, постоянно растет число мигрантов.

Все это представляет интерес со стороны террористических структур, которые могут получить здесь ресурсную поддержку, а при необходимости, легко затеряться в миграционных потоках.

В 2018 году Росфинмониторингом опубликован отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма. Сибирский округ принимал активное участие в его подготовке.

С учетом анализа криминогенной обстановки и результатов финансовых расследований, была определена группа рисков, характерных для округа, а именно: привлечение средств в сети Интернет посредством, так называемых, «краудфандинговых схем» с последующим перемещением их через банковские карты, электронные кошельки и международные денежные переводы.

Выявление фактов финансирования терроризма является приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов. Для этих целей в структуре ФСБ, МВД и ФТС созданы специализированные подразделения, с которыми мы работаем в тесном сотрудничестве.

Только в 2019 году наши материалы способствовали возбуждению 12 уголовных дел террористического характера (2018 – 22), из них 6 по финансированию терроризма (2018 – 12), по которым уже постановлено 2 обвинительных приговора (2018 – 4).

Анализ статистических данных свидетельствует о сохранении высоких рисков в данной сфере.

По состоянию на конец июня 2019 года в Перечне экстремистов, террористов находилось 303 лиц, относящихся к Сибирскому федеральному округу, все их активы заблокированы. С начала года банками приняты меры по замораживанию денежных средств на 141 счете, принадлежащих 101 физическому лицу на общую сумму около 324 тыс. рублей.

Во взаимодействии с органами безопасности Иркутской области через полномочия МВК, за истекший период 2019 года были заморожены активы 1 фигуранта совместной проверки.

Также в первом полугодии 2019 года наши материалы способствовали возбуждению 13 уголовных дел террористического характера (в АППГ 2018 года – 12), из них 9 по финансированию терроризма (в АППГ 2018 года – 10), по которым уже постановлено 3 обвинительных приговора (в АППГ 2018 года – 1).

Кроме того, директором Росфинмониторинга приняты решения о нежелательности пребывания иностранных граждан на территории Сибири.

— Работают ли в регионах некоммерческие организации, деятельность которых вызывает вопросы?

— Действующий защитный механизм, отраженный в соответствующих федеральных законах, обеспечивает эффективный барьер, препятствующий созданию НКО в целях финансирования терроризма.

Необходимо принять во внимание, что многие из действующих в России форм НКО характеризуются минимальными рисками связи с финансированием терроризма.

Вывод о незначительной угрозе использования НКО в этих целях также подтвержден низкой частотой выявления подобных фактов в практике правоохранительных органов и финансовой разведки.

Отвечая на ваш вопрос конкретно, скажу, что в Сибирском федеральном округе фактов использования некоммерческого сектора для финансирования террористической деятельности не фиксировалось.

Справка. Андрей Долбня родился в 1968 году в Ставропольском крае.

Имеет два высших образования, кандидат экономических наук, доцент.

С 1986 года по 1993 год прохождение военной службы в Вооруженных Силах. С августа 1993 года по июль 2003 года работал в федеральных органах налоговой полиции Российской Федерации. С июля 2003 года по сентябрь 2016 года в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю, Республике Калмыкия, Астраханской и Новосибирской областям на различных оперативных и руководящих должностях; С сентября 2016 года по май 2017 года был заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО. С мая 2017 года стал руководителем МРУ Росфинмониторинга по СФО.

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