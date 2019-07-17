ВТБ банкротит компанию владельца новосибирского холдинга «БФК»

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск банка ВТБ, требующего признать банкротом «Базис-Актив», аффилированный с группой компаний БФК, одного из крупнейших производителей пластиковых окон в Сибири.

Сумма исковых требований банка составила более 607 млн рублей. Каким образом сформировалась задолженность компании перед ВТБ, в материалах дела не уточняется.

ООО «Базис-Актив» было создано в сентябре 2017 года, уставный капитал компании составляет 3 млн рублей, руководит компанией генеральный директор УК БФК Максим Якубенко. Доля главы БФК в «Базис-Активе» составляет 64%, остальное принадлежит другим физическим лицам, в том числе учредителям и топ-менеджерам УК БФК. Как следует из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности «Базис-Актива» является управление собственной и арендованной недвижимостью.

Компания БФК была создана в 1995 году в Новосибирске. По данным самой компании, сегодня она входит в тройку российских лидеров по объему производства светопрозрачных конструкций, владеет тысячами квадратных метров производственных площадей и складских помещений. Дилерами компании являются более 300 организаций из Новосибирска, Томска, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Владивостока, Южно-Сахалинска и ряда других городов Сибири и Дальнего Востока.

Заседание арбитража по иску ВТБ о банкротстве компании «Базис-Актив» пройдет 15 августа текущего года. Напомним, в июне текущего года ВТБ потребовал банкротства еще одного предприятия, входящего в группу компаний БФК. Сумма исковых требований банка к ООО «БФК-Базис-Э» составила более 596,6 млн рублей. Рассмотрение дела в арбитраже пока отложено.

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