Аэропорт республики Алтай может стать международным к 2024 году

В республике Алтай идет работа по приданию аэропорту в Горно-Алтайске международного статуса. Сегодня все необходимые документы находятся на согласовании в Правительстве России.

Как рассказали в пресс-службе правительства республики Алтай, аэропорт Горно-Алтайска может получить статус международного уже в 2024 году. Сейчас все необходимые документы находятся на согласовании в Правительстве РФ. После принятия решения начнется проектирование, а с 2021 года – реконструкция перрона.

Накануне, авиакомпания «Победа» совершила первый регулярный рейс по маршруту Москва – Горно-Алтайск. Директор аэропорта Сергей Круглов отметил, что новый рейс на московское направление – насущная необходимость для республики. За первое полугодие пассажиропоток здесь вырос на 41%, этот показатель превышает среднеотраслевые в 4,5 раза. И он, по прогнозам, будет только расти, особенно учитывая перспективы развития.

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин отметил, что сейчас с авиакомпанией «Победа» достигнута договоренность о трех рейсах в неделю, в перспективе же рейс может стать ежедневным. Авиаперевозки – это важная составляющая для развития региона и для привлечения туристического потока. Ведется работа и по запуску рейсов на другие направления.

По информации пресс-службы регионального правительства, полеты по новому маршруту Москва – Горно-Алтайск будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, на самолетах Boeing 737-800, поставленных напрямую с завода-производителя.

Олег Хорохордин напомнил, что также идет работа по возобновлению внутрирегиональных авиаперевозок. Уже состоялся технический рейс в Кош-Агач, самолеты по этому маршруту полетят после доработки инфраструктуры в аэропорту.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы республики Алтай Олегом Хорохординым. Они обсудили текущую ситуацию в регионе и приоритетные направления его социально-экономического развития.

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