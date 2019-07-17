Мэр Новосибирска назвал срок начала строительства станции метро «Спортивная»

Строительство станции метро «Спортивная» начнется в сентябре этого года. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подводя итоги выездного заседания штаба по подготовке городской инфраструктуры к молодежному Чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Муниципалитет планирует завершить строительство транспортных, дорожных и других объектов к новому ледовому дворцу спорта, в том числе станции метрополитена, в октябре 2022 года.

Мэрия Новосибирска и правительство Новосибирской области разделили зоны ответственности за подготовку и проведение Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд — 2023. Региональные власти отвечают за строительство новой многофункциональной ледовой арены и проведение первенства мира. Городские власти займутся созданием благоприятных условий для жизни и перемещения гостей города. Работы, которые предстоит выполнить муниципалитету, включают в себя подготовку транспортной инфраструктуры, улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности, создания комфортной зоны вокруг будущей ледовой арены и ремонт ЛДС «Сибирь», а также создание условий для комфортного проживания гостей города и организации культурной программы чемпионата.

Самым финансово- и трудоемким в ближайшее время будут два направления в зоне ответственности муниципалитета — строительство станции метро «Спортивная» и реконструкция площади Лыщинского с прилегающими к ней дорожными развязками. Об этом шла речь на выездном совещании, которое мэр Анатолий Локоть провел на строительной площадке под Октябрьским мостом, в здании тягово-понизительной подстанции метрополитена.

«Старт таких масштабных проектов, как этот, всегда сложный. Но мы надеемся, что все трудности преодолеем», — отметил мэр Анатолий Локоть, открывая совещание, в работе которого приняли участие представители структурных подразделений мэрии, профильных организаций, районной администрации, а также подрядчики и депутаты Совета депутатов города Новосибирска.

На площадке будущей станции метро все подготовительные работы — расчистка площадки от зарослей, старых зданий, поднятие грунта и завоз строительных материалов — должны завершиться в сентябре. После чего строители приступят непосредственно к возведению «Спортивной». Кроме того, метрополитен приведет в порядок эстакады метромоста, чтобы придать им эстетичный вид. Выступая на совещании, начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло рассказал об этапах ремонта. В течение двух лет будут приведены в порядок опоры и пролетные сооружения, которые, как показали обследования, не потеряли своей прочности, — их очистят и пропитают специальной антивандальной смесью. Завершающим этапом станет покраска металлических конструкций эстакады — перил, короба и крыши. На эти работы из бюджета метрополитена предусмотрено 36 млн рублей.

«Работы открытые, поэтому будем проводить их только с мая по октябрь», — отметил руководитель Новосибирского метрополитена и заверил мэра города, что ремонт будет вестись таким образом, что остановки движения метрополитена не будет. Все работы запланированы на ночное время. Строительство самой станции «Спортивной» метрополитен планирует завершить к 2022 году.

«Одна из главных задач при строительстве станции «Спортивная» — не останавливать движение метрополитена. Пассажиры не должны испытывать неудобства», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

О подготовительных работах для реконструкции площади Лыщинского рассказал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Демин. Проект предусматривает строительство автомобильных дорог от пляжа «Наутилус» и от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены. Площадь Лыщинского будет реконструирована, участки автомобильных дорог, примыкающих к ней (ул. Немировича-Данченко, пр. Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская), расширены. Также предстоит построить пешеходный надземный переход через улицы Немировича-Данченко, Карла Маркса и Блюхера, обустроить этот участок светофорами, освещением и другими объектами для безопасности дорожного движения.

«Данный проект прошел госэкспертизу. Его общая стоимость составляет 1 млрд 330 млн рублей. Мы приступили к подготовительным работам. В этом году запланирован вынос инженерных сетей: водопровода, канализации, связи и электроснабжения, а также усиление теплотрассы. Львиная доля работ пройдет за пределами проезжей части», — рассказал Юрий Демин.

Глава города еще раз напомнил участникам совещания, что подготовка к чемпионату — особенно реконструкция дорожной сети и строительство новой станции метро — не должна вносить дискомфорт в жизнь горожан. «Нужно организовать работу так, чтобы неудобства были минимальными, чтобы люди владели всей информацией, чтобы им было понятно, что делается, когда и каковы сроки окончания работ», — подчеркнул глава города.

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