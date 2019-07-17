Налоговая служба исключила из госреестра ЕГРЮЛ порядка 7,3 тыс новосибирских юрлиц

Управление ФНС Новосибирской области за первое полугодие 2019 года исключило из госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) почти 7,3 тыс организаций. Это в три раза больше, чем за весь прошлый год.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на руководителя УФНС по Новосибирской области Алексея Легостаева, региональное управление Федеральной налоговой службы за I полугодие 2019 исключило из госреестра ЕГРЮЛ почти в три раза больше организаций, чем за весь 2018 год. Такое решение связано с недостоверными сведениями о юридическом адресе компании или руководителе.

«В этом году почти 7,3 тыс организаций исключено из госреестра по факту недостоверности сведений об адресе или руководителе. Для сравнения, за весь 2018 год было исключено 2,5 тыс компаний», — пояснил Алексей Легостаев.

ЕГРЮЛ — это ресурс, в котором содержится информация о всех юридических лицах, работающих на территории РФ. Исключение из госреестра означает ликвидацию юридического лица, при этом в течение трех лет предприниматель будет считаться недобросовестным. Ему нельзя будет оформить на себя новую компанию и стать директором в действующей организации.

По словам руководителя УФНС по Новосибирской области, в ЕГРЮЛ указывается юридический адрес компании, а налоговая эти сведения проверяет. Если организации по указанному адресу нет, ее руководителю направляют письмо с просьбой актуализировать информацию. В случае не получения ответа, ведомство вносим в реестр запись о недостоверности сведений об адресе. После такой процедуры у юрлица есть еще около полугода для того, чтобы исправить сведения.

Такая работа, отметил Алексей Легостаев, позволяет также бороться с проблемой фиктивной регистрации предпринимателей — это когда за вознаграждение человек становится номинальным руководителем. Если опрошенный руководитель признался, что не имеет к деятельности компании никакого отношения, в реестре также появляется указание на недостоверность сведений. Подобная работа позволяет снижать количество фирм-однодневок. Так, количество таких компаний снизилось в Новосибирской области с 14% до 7%.

По информации ТАСС, в Новосибирской области на сегодняшний день зарегистрировано около 103 тыс юридических лиц и более 84 тыс индивидуальных предпринимателей. С начала 2019 года в реестр внесено около 4 тыс записей о недостоверности сведений. Самая частая причина — недостоверный адрес.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что задолженность индивидуальных предпринимателей (ИП) по фиксированным страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд рублей за первую половину 2019 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.