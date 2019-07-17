Основанный Вячеславом Яковлевым бар-ресторан Twiggy закрыл свои двери для обычных посетителей. С 15 июля он будет работать в режиме банкетного зала. Информация об этом размещена на входе в заведение.

Напомним, что ресторан-бар Twiggy был открыт Вячеславом Яковлевым в 2014 году. Концепция заведения звучала как elegantly wasted – коктейльный бар в лондонском стиле для тех, кто имеет возможность потратить немного времени впустую и сделать это элегантно. Заведение расположилось в старинном особняке на улице Потанинской и заняло сразу два этажа и подвал. Общая площадь Twiggy, таким образом, составляла порядка 300 кв. метров. Помещение находится в долгосрочной аренде.

Первый этаж занимал непосредственно бар, на втором располагался джентельменский клуб, в подвале — паб «Джек Лондон», открытый в партнерстве с основателем брендингового агентства «Март» Николаем Запорожским. Средний чек в Twiggy составлял 1300 рублей.

Несмотря на интересную концепцию, Twiggy почти сразу после открытия стал фигурантом судебных разбирательств. Так, как ранее писал «Континент Сибирь», в 2014 году ООО «Маэстро» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с иском о банкротстве ООО «Твигги». У ООО «Маэстро» к ООО «Твигги» возникли претензии в связи невыплатой владельцами бара Twiggy суммы в 18,7 млн руб. за услуги ООО «Маэстро» по внутренней отделке помещения. В свою очередь «Твигги» к подрядчику также подавал встречный иск о взыскании 4,4 млн руб. неосновательного обогащения.

15 февраля 2016 года определением Арбитражного суда Новосибирской области в отношении ООО «Твигги» была введена процедура банкротства – наблюдение. Несмотря на это, как установил впоследствии арбитражный суд, ООО «Твигги» деятельность не прекращало, заведение работало в обычном режиме.

По словам одного из клиентов заведения, впоследствии на чеках, выдаваемых Twiggy, фигурировало юрлицо ООО «Оксфорд», потом оно вновь сменилось. По данным арбитражного суда Новосибирской области, ООО «Маэстро» также подавало иск к ООО «Оксфорд». Судебные разбирательства по ООО «Твигги» продолжаются по сей день. Фигурантами этого дела являются также арбитражные управляющие ООО «Твигги».

Участники рынка, близкие к Twiggy, не исключают, что заведение может закрыться после проведения всех запланированных ранее банкетов. По их прогнозам, в случае реализации такого сценария это может произойти уже в августе.

Вячеслав Яковлев является основателем компании Foodee People, в которую входит коктейль-бар Twiggy, паб «Джек Лондон», кафе домашней кухни «Мамин Сибиряк», китайское бистро Dimsum Bao, вьетнамское – Kung Pho. Также Вячеслав Яковлев является основателем коктейль-бара Friends и омского коктейль-бара Pine.

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