В новосибирском минпроме будет создана рабочая группа из представителей промышленных предприятий региона, которая займется цифровой трансформацией производств.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), в рабочую группу при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства предположительно войдут главные инженеры и технологи предприятий. Их задачей станет «поддержка передовых промышленных технологий по принципу аутсорсинга».

Представители министерства обратились к руководству новосибирских предприятий с предложением определить, какие именно современные технологии востребованы их производством. Планируется, что экспертное мнение позволит «сформировать круг задачи потенциальных участников экспертных площадок по разработке алгоритма решения проблемы технологического роста промышленных предприятий Новосибирской области».

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