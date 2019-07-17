Два участка автомобильной дороги в Хакасии переданы в федеральную собственность

По распоряжению министерства имущественных и земельных отношений Хакасии два участка трассы переданы в распоряжение РФ. Речь идет об автомобильной дороге общего пользования — обход города Абакана.

Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, республиканские власти передали в федеральную собственность два участка автомобильной дороги общего пользования – обход Абакана.

Речь идет об отрезках автодороги с 423 по 430 км с мостовым переходом через реку Енисей (Братский мост) протяженностью 7,1 км, а также с 430 по 432 километр со съездом на площадку отдыха протяженностью 2,1 км.

Теперь весь участок автодороги, который идет от Кайбальской развязки до выезда на Минусинск, входит в состав трассы общего пользования федерального значения Р-257 «Енисей».

Как отметили специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Хакасии, такое решение целесообразно, так как автодорога федерального значения Р-257 «Енисей» находится в оперативном управлении ФКУ «Упрдор Енисей» и обслуживается одной подрядной организацией. Кроме того, передача вышеуказанных участков намного упростит получение разрешительных документов на перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов по маршруту Абакан – Минусинск.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что врио главы республики Алтай Олег Хорохордин в рамках рабочей поездки в Москву попросил министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова передать неиспользуемые земли СО РАН в Шебалинском районе республики в собственность муниципалитета.

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