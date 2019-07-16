В пострадавшем от паводка поселке Иркутской области построят новую школу за полмиллиарда рублей

Новую школу в поселке Алыгджер Иркутской области начнут строить уже в 2019 году. Это будет комплекс с детским садом на 300 мест общей стоимостью 580 млн рублей.

Как рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко при осмотре социальных объектов в Нижнеудинском районе, необходимость в строительстве новой школы в поселке Алыгджер была давно. Два года назад региональные власти начали заниматься этой темой и сейчас проект готов.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, это будет комплекс, состоящий из школы-интерната и детского сада примерно на 300 мест. Строительство планируется начать в текущем году. Стоимость объекта составляет 580 млн рублей.

Также, правительство Иркутской области планирует построить новые школы в поселках Евдокимовский Тулунского района и Октябрьский Чунского района.

Всего в регионе во время дождевого паводка пострадало 32 образовательных учреждения — 18 школ и 14 детских садов. По десять организаций подтоплено в Нижнеудинском и Тайшетском районах. Особенно пострадали две школы — №6 и №20, а также три детских сада — «Аленушка», «Лучик» и «Родничок» — в городе Тулуне. Там будут проведены восстановительные работы.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что законодательное собрание Иркутской области на внеочередной сессии увеличило размер резервного фонда региона до 1,5 млрд рублей для выделения помощи пострадавшим от наводнения жителям Приангарья.

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