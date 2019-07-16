Анатолий Локоть проинспектировал новые трамваи и детские сады в Кировском районе Новосибирска

Кировский район — один из молодых и бурно развивающихся. Для поддержания этой тенденции мэр города Анатолий Локоть поставил перед муниципалитетом ряд задач, связанных с внедрением удобного и экологичного общественного транспорта, а также с созданием новых объектов социальной инфраструктуры для комфортного проживания жителей района.

11 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в Кировском районе. Основная цель — проконтролировать работу по увеличению парка общественного транспорта и развитию социальной инфраструктуры. В совещании приняли участие представители профильных департаментов администрации города.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил Левобережный трамвайный филиал № 4. Он отметил, что электротранспорт является приоритетным для пассажирских перевозок Новосибирска: его развитие позволит снизить загруженность автомагистралей, а также улучшить экологию города.

«Муниципалитет стремится сделать все, чтобы общественный транспорт был качественным, удобным, экономичным и комфортным для жителей города, — рассказал глава города. — Сегодня мы много делаем для обновления нашего трамвайного парка. Активно работает созданное совместно с Белоруссией предприятие «БКМ Сибирь», которое поставило на линию 18 трамваев и соберет еще три к осени 2019 года».

Главе города продемонстрировали несколько новых трамвайных вагонов. Исполняющий обязанности начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин рассказал мэру, что на одном из них в пилотном режиме установили систему фиксации автомобилей, которые, нарушая правила, заезжают на трамвайные пути.

«Впервые в России такой прибор видеофиксации применяется именно в нашем трамвае. Его суть в том, чтобы убрать автотранспорт с рельсов. У нас улица Сибиряков-Гвардейцев является в этом отношении самой проблемной, потому что по всей длине трамвайных путей водители могут нарушать правила. Данная линия является стратегической, и если на ней произойдет авария, это может парализовать трамвайные линии Ленинского района», — сказал Михаил Никулин.

По его словам, проект системы фиксации пока будет работать на маршруте № 18, который сегодня востребован у жителей Затулинского жилмассива. Специальные камеры, которые работают в автоматическом режиме, будут отправлять информацию об автомобиле в центр фиксации правонарушений города (управление ГИБДД). Потом, по словам Михаила Никулина, нарушителю придет «письмо счастья», по которому сумма штрафа за нарушение составит 250–500 рублей.

Глава города одобрил введение подобной системы. Он также добавил, что, говоря о развитии трамвая, муниципалитет намерен начать планомерную работу для решения другой актуальной задачи — приведения в порядок рельсовых магистралей. «Сегодня эта проблема выходит на первый план, — отметил мэр. — Имея рельсовый путь в таком состоянии, как, например, на улице Мира, какой бы трамвай мы ни запустили — он будет греметь, стучать и непременно в скором времени сломается. Поэтому я ставлю задачу при планировании бюджета на следующий год предусмотреть средства для ремонта трамвайных путей, и не на один год — нам нужна целевая программа. За несколько лет необходимо переломить сложившуюся ситуацию. Пассажиры будут чувствовать себя в новых вагонах комфортно, если трамваи будут курсировать по путям надлежащего качества».

После осмотра трамвайных вагонов мэр Анатолий Локоть попросил сотрудников департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса также обдумать возможность создания единообразной расцветки новосибирских трамваев.

Следующим пунктом рабочей поездки главы города стал кинотеатр «Рассвет». Он был запущен в Кировском районе в 1982 году, здание располагало двумя залами: большим — для премьер и малым — для семейного просмотра. «Рассвет» пользовался большим успехом у жителей района. В начале постсоветского периода кинотеатр испытывал большие трудности с финансированием, а потому работал не по назначению, часть залов использовалась как торговая площадка. В нулевые годы «Рассвет» перестроили под современный формат 3D-кинотеатров, казалось, он получил новую жизнь. Однако из-за повышения арендной платы в 2018 году кинотеатр закрылся.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что несмотря ни на что, в администрации города хотят в очередной раз открыть «Рассвет». «Это очень важный объект для Затулинского жилмассива, по сути, он является центром культурного притяжения. Вопрос восстановления этого кинотеатра очень волновал жителей, было много обращений, депутатских запросов, — напомнил глава города. — В результате совместной очень напряженной работы и в рамках действующей нормативной базы мы изыскали возможность все-таки несколько понизить арендную плату. После этого снова провели конкурс, и тот же оператор, который работал, выиграл и сейчас возвращается». В кинотеатре сообщили, что его открытие планируется на 1 августа 2019 года.

В рамках выездного совещания глава города проконтролировал также строительство важнейших социальных объектов — двух детских садов (по адресам ул. Виктора Шевелева, 25 и ул. Петухова, 160/2) в новых жилмассивах Кировского района — ЖК «Просторный» и ЖК «Матрешкин двор».

Детский сад на ул. Виктора Шевелева 1 of 3

Сейчас оба объекта находятся на завершающей стадии строительства: в зданиях ведутся отделочные работы, детские площадки во дворах почти собраны, детские сады почти полностью укомплектованы сотрудниками. Мэр прошелся по всем этажам каждого здания, он отметил, что для местных жителей открытие сразу двух детских садов — событие долгожданное.

«Поставлена задача в течение лета сдать все объекты, получить все разрешительные документы, лицензирование, чтобы 1 сентября эти детские дошкольные учреждения начали работу, — рассказал мэр Анатолий Локоть после посещения зданий детского сада. — Всего по Новосибирску мы планируем в этом году построить и открыть семь новых детских садов, причем в каждом будут ясельные группы. Значит, что у родителей будет возможность записать туда детей 1,5–3 лет. Это очень важный шаг, который увеличивает возможности прежде всего наших мам, которые стремятся сегодня пораньше выйти на работу. Экономическая ситуация их к этому подталкивает, поэтому надо ребятишек на дневное время куда-то устроить».

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