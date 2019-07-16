Сибирские ученые презентовали международному научному сообществу проект Центра коллективного пользования (ЦКП) синхротрон «СКИФ» на научной конференции в Греции. Проект получил высокие оценки зарубежных специалистов. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе ЦКП СКИФ.

«Проект ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») — синхротрон поколения «4+» — был представлен международному научному сообществу на конференции «ALERT2019 – Advanced Low Emittance Rings Technology 2019» в Греции. Эксперты отметили, что ЦКП «СКИФ» — лучший среди проектов источников синхротронного излучения (СИ) с энергией 3 ГэВ», — говорится в сообщении пресс-службы центра.

Эмиттанс — основная характеристика эффективности источника СИ; чем меньше эмиттанс, тем более интересные эксперименты можно проводить на такой установке.

«Проект ЦКП «СКИФ» был впервые представлен экспертному сообществу на Международной конференции. Доклад ведущего научного сотрудника Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Антона Богомягкова вызвал большой интерес. Специалистам ИЯФ СО РАН удалось разработать достаточно компактную машину с периметром меньше 480 метров и эмиттансом до 50 пикометров, умноженных на радиан (1 пикометр -10-12 метра)», — приводит пресс-служба ЦКП «СКИФ» слова заместителя директора ИЯФ СО РАН по научной работе Евгения Левичева.

По его словам, ведущие специалисты из разных стран и лабораторий ESRF (Франция), Diamond (Англия), Elettra (Италия), SLS (Швейцария) и других, отметили, что на сегодняшний день проект является лучшим не только по показателю эффективности, но и по простоте и дешевизне конструкции, количеству и характеристики точек вывода излучения, хорошие динамические свойства установки, повышающие эффективность ее работы.

Известный специалист в области создания и использования источников СИ, автор концепции источников четвертого поколения с дифракционно-ограниченным эмиттансом профессор Дитер Айнфельд заметил, что на сегодня у концепта ЦКП «СКИФ» лучшая магнитная структура и одна из наиболее высоких яркостей излучения среди известных ему проектов современных источников СИ с энергией 3 ГэВ. Профессор Айнфельд пожелал ученым ИЯФ СО РАН скорейшего завершения концептуального проекта. Технический директор Diamond, английского источника СИ Ричард Волкер отметил интересные решения, использованные новосибирскими специалистами, и пожелал им удачи в реализации нового проекта.

В пресс-службе ЦКП «СКИФ» также сообщили, что на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге президент РФ Владимир Путин рассказал о проекте сибирского синхротрона. Он отметил, что ЦКП «СКИФ» не имеет аналогов в мире.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что сибирские ученые приступили к изучению экономической эффективности синхротрона «СКИФ».

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске — флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Источник синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Начало экспериментальной работы ЦКП «СКИФ» запланировано на 2024 год, ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд рублей.

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