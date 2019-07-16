Цены на квартиры, расположенные вблизи станций метро в Новосибирске, вновь выросли

Специалисты сайта по подбору недвижимости N1.RU подсчитали, что цены на вторичное жилье в радиусе 1 км от станций метро в Новосибирске за полгода в среднем выросли на 4%.

По данным аналитиков, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья рядом со станциями метро за 6 месяцев 2019 года выросла на 4%, достигнув 79,2 тыс рублей. Для сравнения, в октябре 2018 средняя цена таких квартир составляла 75,5 тыс рублей.

Лидерами по росту цен на жилье за этот период стали станции метро Покрышкина и Студенческая, где общая средняя стоимость квадрата поднялась почти 6%.

А вот цены на квартиры вблизи станций в самом центре Новосибирска — «Площадь Ленина» и «Красный проспект» — практически не изменились.

Как отметила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева, жилье рядом с метро очень привлекательно для инвестиций, так как пользуется огромной популярностью у арендаторов. Там, где в последние годы строится достаточно много новых домов, цены растут более динамично. Так, например, разница в цене квадратного метра вблизи станций «Красный проспект» и «Октябрьская» в начале года составляла только 500 рублей, а сейчас «Октябрьская» уже впереди на 2200 рублей.

Самая дорогая станция по ценам на жилье, как и полгода назад, — «Площадь Ленина». Там средняя стоимость «квадрата» перевалила за 90 тыс рублей. За ней идут «Октябрьская», «Красный проспект», «Маршала Покрышкина» и «Гарина-Михайловского», цена квадратного метра рядом с ним варьируется от 80 до 90 тыс рублей. А минимальная стоимость квартир зафиксирована вблизи «Площади Маркса» — почти 70 тыс рублей.

По данным специалистов N1.RU, за 6 месяцев 2019 года число предложений рядом со станциями метро на вторичном рынке выросло на 11%. Сейчас в продаже вблизи подземки продают почти 9000 квартир. По количеству объектов в шаговой доступности от входа в метрополитен лидерами являются «Площадь Маркса», «Золотая нива» и «Заельцовская». А максимальный рост числа квартир в текущем году пришелся на станции «Красный проспект» и «Студенческая», на 40% и 30%, соответственно.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что аналитики зафиксировали рост цен на квартиры, расположенные в радиусе 500 м от популярных торговых центров. Самое дорогое жилье находится рядом с «Галереей Новосибисрк».

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