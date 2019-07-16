6 новосибирских компаний создали и зарегистрировали промышленный кластер «Цифровая энергетика». Он позволит производить комплексные продукты для цифровизации электрических сетей, а к 2025 году позволит втрое увеличить объемы производства (до 15 млрд рублей в год). Об этом 15 июля сообщил исполнительный директор ассоциации «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика» Алексей Шибанов.

«Кластер учредили шесть предприятий, которые выпускают конечную продукцию, всего в объединении 14 компаний. Кластер был учрежден и создавался с направлением «Цифровая энергетика», и на сегодняшний день все организации, которые в нем есть, сориентированы на производство продуктов для цифровых электрических сетей», — приводит ТАСС слова Алексея Шибанова.

Он отметил, что кластер учредили такие новосибирские предприятия, как «Радио и микроэлектроника» («РиМ»), «Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика» («ЭМА»), «Болид», НПП «Микропроцессорные технологии», НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». Объединение будет производить продукты автоматизации управления режимами электрических сетей, продукцию, связанную с исполнением функций защиты объектов сетевого хозяйства, а также оборудование индивидуального учета электрической энергии.

Алексей Шабанов уточнил, что по плану развития кластера до 2025 года планируется трехкратное увеличение объемов производства до 15 млрд рублей в год, он добавил, что объединение позволит новосибирским компаниям производить комплексные продукты для цифровизации электрических сетей.

Отметим, что промышленный кластер «Цифровая энергетика» создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что по нацпроекту «Цифровая экономика» организации Томской области могут получить субсидию из федерального бюджета для возмещения части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов.

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