С начала 2019 года в Кузбассе с подработанных территорий переселили почти 400 семей

За первые шесть месяцев 2019 года в Кемеровской области с подработанных территорий переселили 389 семей. На эти цели власти направили почти 773 млн рублей. На очереди стоят еще порядка 80 семей.

Как сообщили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области, в рамках реализации программ по переселению людей из ветхого жилья на приобретение или строительство для них квартир или домов в 2019 году будет направлено из федерального бюджета чуть больше 1 млрд рублей.

Так, большая часть этой суммы, более 502 млн рублей, предусмотрено на переселение жителей Прокопьевска, почти 263 млн – для жителей Анжеро-Судженска, 260 млн — для Киселевска, 13,6 млн — для Белово и 8,9 млн рублей – для Осинников.

За шесть месяцев 2019 года новое жилье получили 389 семей, на это было направлено почти 773 млн рублей (69% от годового лимита).

В настоящее время в Кузбассе действуют две программы переселения. По программе реструктуризации шахт в 2019 году запланировано переселение 54 семей на 103,5 млн рублей. Также работает комплексная программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска, и переселения жителей с подработанных территорий. В соответствии с данной программой необходимо снести еще 4,7 тыс домов и переселить свыше 5,5 тыс человек. На эти цели необходимо 10,6 млрд рублей.

В общей сложности в 2019 году запланировано переселение 470 семей на сумму 944,7 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что республика Тыва не сможет за счет собственного бюджета уложиться в сроки переселения граждан из аварийного жилья. Планируется, что федеральные власти направят в регион 200 млн рублей для решения проблемы.

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