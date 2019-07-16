Депутаты заксобрания Иркутской области увеличили резервный фонд региона до 1,5 млрд рублей

Законодательное собрание Иркутской области на внеочередной сессии увеличило размер резервного фонда региона до 1,5 млрд рублей для выделения помощи пострадавшим от наводнения жителям Приангарья.

Как сообщает пресс-служба заксобрания Иркутской области, средства на ликвидацию последствий наводнения в пострадавших районах выделены из областного бюджета на внеочередной сессии регионального парламента. В рамках корректировки размер резервного фонда увеличен на 1,35 млрд рублей – до 1,5 млрд.

Как рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, на следующей неделе в Законодательное собрание будет внесен еще один законопроект об изменениях в областной бюджет, учитывающий поступление средств из федеральной казны. В частности, финансирование будет направлено на восстановление, строительство и приобретение жилья для пострадавших от наводнения.

Кроме того, по словам председателя областного парламента Сергея Сокола, 24 июля состоится еще одна сессии Законодательного собрания, на которой будут рассмотрены законы о поддержке пострадавших от наводнения жителей, инициированные депутатами.

«Наша первоочередная задача – помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Затягивать с принятием решений. В промежутках между сессиями депутаты продолжат свою работу непосредственно в районах, где нужна помощь», — прокомментировал Сергей Сокол.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, всего с начала паводка, который обрушился на регион в конце июня, в восьми районах Приангарья было подтоплено 109 населенных пунктов, 10890 жилых домов, где проживает 38065 человек (из них 8489 детей), 48 социально значимых объектов, 11058 приусадебных участков, 49 участков автодорог, 22 автомобильных моста. До сих пор остается подтопленной низменная часть Тулуна – 49 жилых домов, здесь проводятся водоотводные работы.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в результате наводнения в Тулуне 30% территории города ушло под воду. Власти Иркутской области приняли рабочее решение, что производить застройку на участках, попавших в зону бедствия, не имеет смысла.

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