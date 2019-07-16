Губернатор Омской области пригрозил чиновникам увольнениями за неисполнение его поручений

Губернатор Омской области Александр Бурков напомнил своим подчиненным о своевременности исполнения данных им поручений. Одно из них касалось решения проблемы газоснабжения домов в селе Приветное.

Как рассказали в пресс-службе правительства Омской области, история с газификацией села Приветное Омского района тянется уже больше шести лет. Поверив обещаниям застройщика, жители собрали собственные средства, чтобы в их дома провели газ. Согласно договору, работы должны были завершиться еще в 2014 году. Однако по факту люди газ до сих пор не получили.

Выяснилось, что застройщик работал без разрешительных документов. К поиску выхода из сложившейся ситуации подключилось правительство Омской области. По поручению губернатора минстрой занялся поиском нового застройщика, проработкой технической возможности подключения к действующей сети газоснабжения и ввода объекта в строй.

По информации региональной пресс-службы, в роли инвестора готова выступить частная фирма, которая должна будет построить новую ветку трубопровода длинной в 7 км и подвести сети газораспределения к территории домовладений. К слову, предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства перед почти двумя сотнями жителей, у которых выполнена разводка, установлены газовые котлы и оборудование.

Неделю назад Александр Бурков поручил проинформировать жителей о результатах проработки проблемных вопросов и достигнутых договоренностей. Представители отраслевых министерств должны были разъяснить людям перспективы подключения их домов к газоснабжению. Но чиновники не успели подготовиться, поэтому перенесли встречу на более поздний срок. Такой подход не устроил губернатора области.

«Давайте так, не будут выполняться поручения губернатора – будем прощаться. Решайте вопрос и ставьте точку. Выезжайте на этой неделе и встречайтесь с народом», — подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в бюджете Омской области на ближайшие три года для реализации «дорожного» нацпроекта учтены дополнительные поступления по акцизам на нефтепродукты на общую сумму свыше 6 млрд рублей.

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