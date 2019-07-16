К основателю компании «Холидей » поданы еще два иска на общую сумму более 10 млрд рублей



В Арбитражный суд Новосибирской области поступили два исковых заявления к основателю группы компаний «Холидей» Николаю Скороходову. В дело о банкротстве бизнесмена вступили «Россельхозбанк» и «Грос Ритейл».

Напомним, 18 декабря 2018 года Альфа-банк подал иск на банкротство председатель совета директоров сети «Холидей» Николая Скороходова. Банк хочет взыскать с бизнесмена более 347 млн рублей.

В общей сложности сеть супермаркетов «Холидей» задолжала Альфа-банку 2,8 млрд рублей. Поручителем по кредитам выступал лично Николай Скороходов. В связи с этим, банк вступил в дело о банкротстве новосибирской торговой сети еще летом 2018 года.

Согласно материалам Арбитражного суда Новосибирской области, в дело о банкротстве Николая Скорохода вступили также «Россельхозбанк», который намерен взыскать с предпринимателя 3,4 млрд рублей, а также «Грос Ритейл», сумма требований которого составила 6,8 млрд рублей.

Судебные заседания по данному вопросу, а также по ходатайству «Альфа-Банка», назначены на 16 сентября 2019 года.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что ГК «Холидей» являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. В нее входили порядка 500 магазинов в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай, работавших под брендами «Холидей Классик», «Холди», «Бум», «Фермер-Центр. РФ», «Березка», «Планета Холидей» «Сибириада», «Палата», «Народная палата», «Кора». Также группа компаний развивала пилотный проект мультибрендовых магазинов, располагавшихся на улице Державина 1 в Новосибирске.

Ключевым бенефециаром группы считается председатель совета директоров «Холидея» Николай Скороходов.

Несмотря на то, что ООО «Компания Холидей» входило в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, с конца 2017 года в ее отношении было подано рекордное количество исков от поставщиков. История исков к группе компаний, согласно данным арбитража, насчитывала более 200 заявлений. 10 июля 2018 года в дело о банкротстве новосибирской торговой сети вступил и «Альфа-Банк».

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