Гусинобродское шоссе расширят до шести полос в районе нового автовокзала

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил один из главных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – Гусинобродском шоссе и строящий там автовокзал.

По информации мэрии Новосибирска, с 2019 года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разрешено проводить не только ремонт, но и реконструкцию дорог.

По словам мэра города, Гусинобродское шоссе – напряженная трасса. Сейчас там четыре полосы движения. Реконструкция подразумевает расширение проезжей части до шести полос – от ул. Коминтерна до выезда из Новосибирска. Это необходимо, поскольку трасса приобретет междугороднее и международное значение с вводом в эксплуатацию нового автовокзала.

«Мы были вынуждены скорректировать планы на 2019 год в связи со сдачей этого объекта. Ранее предполагался только вынос коммуникаций из зоны реконструкции, но в связи с запуском автовокзала было принято решение на участке около 270 м расширить проезжую часть, выполнить черновое строительство дороги, уложить твердое покрытие», – отметил Анатолий Локоть.

Реконструкция Гусинобродского шоссе продлится несколько лет. Протяженность участка – около 4 км. На эти цели потребуется около 1 млрд рублей. Работы по реконструкции трассы разделены на несколько этапов. Первый – отрезок от ул. Коминтерна до ТЦ «Восток» длиной около 400 метров. Его ремонт обойдется в 274,5 млн рублей.

Добавим, что новый автовокзал планируется открыть в конце 2019 года. Двухэтажное здание площадью 1600 кв. м уже полностью готово, сейчас идет оформление документов. В нем предусмотрен лифт для маломобильных граждан, большой зал ожидания, комната матери и ребенка, камеры хранения.

Отметим, что автовокзал на Красном проспекте продолжит свою работу, пока в этом есть необходимость. Перераспределение движения пригородного транспорта будет происходить постепенно, по мере того, как будет обеспечена транспортная доступность к новым остановочным пунктам.

Как отметил глава города, на Гусинобродском шоссе планируют сделать конечную остановку нескольких городских маршрутов, а также проложить сюда трамвайную линию от станции метро «Золотая нива».

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