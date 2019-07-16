Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом блок №3 шахты «Анжерская-Южная», два года назад входившей в десятку крупнейших налогоплательщиков региона.

По сообщению, размещенному на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в ООО «Блок №3 Ш. «Анжерская-Южная» открыто конкурсное производство на полгода, конкурсным управляющим назначен Данила Шапошников. Напомним, банкротства зарегистрированной в Новосибирске компании, входящей в состав кузбасской шахты «Анжерская-Южная», в октябре 2018 года потребовало охранное предприятие «Гранд-ЛК». Сумма исковых требований составила более 1,2 млн рублей. В ноябре того же года в компании была введена процедура наблюдения.

По итогам 2017 года ООО «Блок №3 Ш. «Анжерская- Южная» входило в обнародованный региональным минфином список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области (по данным Rusprofile, в 2017 году предприятие уплатило 687 млн рублей налогов и 178 млн рублей взносов – «КС»). Шахта «Анжерская-Южная» находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, после признания несостоятельным ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная», был заключен договор подряда с ООО «Блок № 3 шахты «Анжерская-Южная», против чего выступали кредиторы банкрота. В список кредиторов предприятия также вошли ИФНС по Ленинскому району Новосибирска с исковым требованием в размере более 123 млн рублей, ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ» (долг более миллиона рублей), а также индивидуальный предприниматель Петров, требующий с компании почти полмиллиарда рублей.

ООО «Блок №3 Ш. «Анжерская-Южная» зарегистрировано в Новосибирске в январе 2016 года, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей, учредителями компании значатся Лариса Незамаева, Иван Маковский и Андрей Леопольд. Основным видом деятельности компании является подземная добыча антрацита.

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