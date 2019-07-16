На реконструкцию крыши новосибирского театра «Глобус» потратят свыше 100 млн рублей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе выездного совещания проконтролировал качество ремонтных работ, которые проводятся в здании академического молодежного театра «Глобус».

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, вопросы, связанные с реализацией планов по строительству и реконструкции объектов культуры в рамках нацпроекта «Культура» рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе выездного совещания. Оно прошло на площадке Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

Глава области ознакомился с качеством ремонтных работ, проводимых в здании театра. Крыша «Глобуса» не реконструировалась с 1984 года. В 2019 запланирован ремонт ее металлической части. Работы включены в паспорт регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Объем выделяемых средств составляет 105,4 млн рублей.

Андрей Травников подчеркнул, что строительство и ремонт объектов культуры в рамках реализации нацпроекта − один из приоритетов развития региона.

Основная цель работ, пояснил губернатор области, в том, чтобы зрителям, посетителям библиотек, участникам самодеятельности, обучающимся в кружках и секциях, было комфортно и интересно познавать богатейшую культуру страны.

«Новосибирская область в 2019 году хорошо стартовала в реализации нацпроекта «Культура», и федеральное министерство это отметило. Нам очень важно сохранять этот темп. Обращаю особое внимание на качество всех работ, независимо от величины и значимости объекта. Помимо собственно учреждений культуры, необходимо уделить пристальное внимание приведению в современный вид окружающей территории. Те регионы, которые своевременно и без нареканий реализуют мероприятия нацпроектов, имеют возможность получения дополнительного финансирования», – отметил Андрей Травников.

Стоит отметить, что всего на реализацию национального проекта «Культура» в Новосибирской области планируется направить 1,6 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Финансирование предусматривается по трем направлениям – «Культурная среда» (1,1 млрд рублей), «Творческие люди» (507 млн рублей) и «Цифровая культура» (31,5 млн рублей).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на заседании регионального правительства одобрили изменения в госпрограмму «Культура Новосибирской области». Корректировки предусматривают увеличение объемов финансирования в 2019 году более чем на 1 млрд рублей, а на трехлетний период – более чем на 4,7 млрд. Дополнительные средства будут направлены на создание новых объектов культуры и зарплаты работникам отрасли.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.