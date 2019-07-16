В рамках заключенного в 2015 году соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Новосибирской области с Ломбардией (Италия) столицу Сибири 3 июля 2019 года посетил президент департамента жилищного строительства городского развития и реконструкции палаты экспертов Европейского Союза МАРКО ФЕРРАРИО. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал о том, как опыт Италии может быть полезен Новосибирской области.

Марко Феррарио предлагает инновационную для России концепцию строительства жилых зданий «Дом для каждой семьи». Проект был разработан на основе существующих европейских тенденций постройки поселков для населения с развитой инфраструктурой, низкой себестоимостью жилья и играющих значительную социальную роль в формировании общества. Он впервые обсуждался 3 года назад во время визита делегации Ломбардии в Новосибирскую область, однако именно теперь сложился наиболее правильный момент для его реализации.

— Марко, ваши проекты, как урбанистического дизайнера, реализованы в различных странах мира. Как родилась концепция «Дом для каждой семьи»?

— Один из первых моих важных опытов по строительству жилых домов состоялся в Италии. В апреле 2009 года во время землетрясения был полностью разрушен город Аквила. Десятки тысяч человек за одну ночь потеряли все и остались без жилья. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который перед тем как стать политиком был застройщиком, выступил с идеей построить город заново за 80 дней. Данная программа известна под названием «C.A.S.E». Берлускони собрал за одним столом экспертов из различных областей и все они, в том числе и я, привнесли свой профессиональный опыт для решения этой задачи. Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета. На тот момент в городе были разрушены дороги, не было электричества. Усилиями команды численностью более 1000 человек удалось осуществить реализацию идеи восстановления города за 80 дней и ввести в эксплуатацию 20 000 единиц жилья. Это не было строительство бюджетных домов. Берлускони строил так, как будто хотел продать новые элитные квартиры, вплоть до создания интерьеров с хорошей мебелью и внутренней отделкой. Мой опыт дизайнера также был полезен в Африке, где необходимо было создать город без финансов. Это стало надеждой на будущее для многих людей. Итогом моего участия в международных социальных проектах стало создание концепции «Дом для каждой семьи».

— В чем заключается социальная составляющая подобного проекта?

— Уже в названии проекта «Дом для каждой семьи» содержится социальная компонента. Концепция постройки малоэтажных жилых поселков давно и успешно реализуется в Европе, в том числе в Италии. Она разработана, прежде всего, для решения проблемы предоставления бюджетного жилья. Учителя, врачи, научная интеллигенция, работники муниципальных служб – вот основные жители подобных поселков. За счет выделения квартир в таких поселках можно стимулировать приток молодых специалистов в бюджетные сферы. Это не только вопрос обеспечения первичных потребностей населения, но и воспитание культуры общежития. Идея создания города по проекту «Дом для каждой семьи» базируется на принципе детской игры «Лего». Началом города может стать одна квартира, как модульная единица. Складывая разные комбинации, возможно получение уникальных решений. От выбора индивидуального фасада квартиры, до планировки внутреннего пространства. Я считаю, что дома не должны быть выше пяти этажей. При создании развитой инфраструктуры необходим точный расчет количества предполагаемых жильцов, а затраты на строительство магазинов, детских садов и всего, что обеспечивает жизнедеятельность людей, равномерно включаются в стоимость квартир. Малоэтажность застроек, детские площадки, школы, художественные студии, различные мастерские, магазины и сервисные офисы гарантируют высвобождение больше свободного времени для семьи, безопасность детей на улицах, расположение рабочих предприятий в шаговой доступности. При расширении семьи возможно увеличение собственной жилплощади за счет присоединения соседних квартир или приобретения новой, сохраняя тесные родственные связи. Современная тенденция расширения российских городов за счет строительства коммерческого жилья в высотных домах на периферии лишает молодые семьи будущего. Если вы приобретаете малогабаритную квартиру, то существует большая вероятность остаться в неблагоприятных жилищных условиях в случае увеличения количества членов семьи. Это рождает маргинальные микрорайоны с высоким уровнем преступности и провоцирует асоциальный образ жизни. Поэтому задача государства обеспечение населения не только жильем, но и создание благоприятных условий для формирования социальной культуры общества в целом.

— Что определило выбор Новосибирска для реализации концепции в России?

— Когда я был ребенком, моя семья жила в городе, где инфраструктура тесно соседствовала с домами горожан. Сегодня существуют города «для дня» и «для ночи». Чтобы сделать покупки для дома, жители современных мегаполисов вынуждены ездить на личном автотранспорте за много километров в торговые центры. Например, в Москве мое решение «Дом в каждую семью» было бы невозможно осуществить. Столица России – мультифункциональный город с рассредоточенными по всей его территории офисами, жилыми кварталами, магазинами. Так большая часть моего пребывания в Москве проходит в машине. Новосибирск более компактный город, но уровень требования населения к качеству жилых домов очень высок. Я сравнивал состояние домов в Новосибирске и других городах Сибири, и при строительстве в одном и том же году сохранность зданий здесь значительно лучше. Это вселяет надежду, что проект может быть осуществлен не только на высоком техническом уровне, но и востребован у жителей. Кроме того, в Новосибирске существует большое количество свободных земельных участков. Академгородок, наукоград Кольцово, ВАСХНИЛ располагают достаточными ресурсами для строительства нового жилого поселка площадью от 200 до 2500 Га. Эти три поселения гармонично дополняют друг друга и совместная работа в небольших проектах может дать хороший эффект для инновационного развития Новосибирска.

— Какие предварительные результаты по осуществлению проекта достигнуты в ходе вашего визита в Новосибирск?

— В России строительство идет настолько быстро, что давно ничего нового в городской архитектуре не успевает создаваться. Основная причина этого – монополизация в области строительства. Для реализации моего проекта необходимо тесное взаимодействие представителей власти, застройщиков, финансовых организаций. Так земля должна стоить значительно дешевле, банки участвуют предоставлением ипотеки на отделку квартир, а при включении затрат на создание инфраструктуры в стоимость квартир не возникнет необходимость в дополнительном финансировании из городского бюджета. Таким образом, стоимость квартир будет формироваться по принципу «прозрачности». Несколько лет назад состоялись мои встречи с представителями власти Новосибирска, в том числе я принимал активное участие в подготовке декларации о сотрудничестве с Ломбардией. Сегодня не хватает наполнения идей бизнес-процессами в силу того, что подобные проекты невозможно осуществить без всестороннего присутствия представителей бизнеса и политики, как это было с восстановлением разрушенного города в Италии. Основной целью моего сегодняшнего визита в Новосибирск было желание понять, насколько выросло посаженное семечко. Три года назад этот проект также обсуждался. И то, что было невозможно в то время, сегодня кажется реальным. Я должен констатировать, что настал правильный момент – можно достать проект и вернуться к нему для возможной реализации.

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