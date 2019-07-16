С первого июля в России в очередной раз подорожали услуги ЖКХ. По мнению экспертов, это ускорит рост объема долгов населения и предприятий перед коммунальными и ресурсоснабжающими организациями. Как обстоит дело с долгами за свет, газ и тепло в регионах СФО, выяснял «Континент Сибирь».

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, просроченная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в регионе на начало июня ткущего года выросла на 11,3% . Больше всего с 2018 года выросли долги за горячую воду и тепло — 13,8%. Как пояснили «Континенту Сибирь» в министерстве, просроченная задолженность за услуги ЖКХ всех потребителей региона сейчас составляет более 7,9 млрд рублей. Примерно так же складывается ситуация в Омской области, где задолженность перед поставщиками коммунальных услуг составила 7 млрд рублей. В министерстве строительства региона уточнили, что основная сумма долга приходится также на теплоснабжение, 3,5 млрд рублей. В Кузбассе, где долги предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы составляют около 6,4 млрд рублей, отметили рост задолженности за уголь, тепло и жидкое топливо. Наибольший рост, на 126 ,9 млн рублей в сравнении с июнем прошлого года, отмечается при оплате поставок угля, уточнили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области. Власти регионов пытаются влиять на ситуацию, которая, по сути, является спором хозяйствующих субъектов, мотивируя население и предприятия рассчитываться по долгам. К примеру, в Омской области с начала мая с участием профильного министерства проводится информационно -просветительская акция «Долг», включившая обращения в СМИ и встречи с населением. Однако проблему роста долга это не решает.

Представители сибирских энергокомпаний отмечают, что больше всего платежная дисциплина «хромает» у юридических лиц. В ПАО «МРСК Сибири» («Россети Сибирь») привели в пример Хакасию, где компания выполняет функции гарантирующего поставщика вместо обанкротившегося АО «Хакасэнергосбыт». Это произошло, так как расчеты за услуги по передаче электроэнергии осуществлялись с нарушением сроков, уровень сбора за услуги по передаче электроэнергии был низкий, задолженность перед «Россети Сибири» составляла более 1,5 млрд руб. За последний год работы в регионе поставщик энергии направил в суд более 2,5 тыс. исковых заявлений в отношении юрлиц. С физическими лицами проще. В Хакасии зарегистрировано всего 149 тыс. потребителей услуг «Россетей», и долги за свет имеют лишь 6% из них. Сумма исковой задолженности компаний и предприятий за электроэнергию в республике превысила миллиард. «Для небольшой Хакасии это достаточно серьезный показатель. На обслуживании у энергетиков около шести тысяч предприятий и организаций, и почти половина из них не исполняет требования законодательства по оплате электроэнергии», — пояснила «Континенту Сибирь» директор департамента по связям с общественностью «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко.

Из поданных энергкомпанией к юрлицам исков более двух тысяч были удовлетворены. По словам Анастасии Гуливатенко, взыскание долгов через суд осложняется тем, что за время процесса должник успевает обанкротиться. Особенно это характерно для предприятий ЖКХ, за последнее время в Хакасии были признаны несостоятельными около двух десятков работающих в этой сфере предприятий. Ещё одна методика работы с должниками – это взаимодействие с администрациями городов и районов региона, которые несут финансовую ответственность за долги муниципальных казенных предприятий. Арбитражный суд уже вынес несколько положительных решений по искам «Россети Сибирь» с требованием привлечь к субсидиарной ответственности органов местной власти, создавшие бесхозяйственные объекты ЖКХ.

Цивилизованные методы, в том числе взыскание через суд, требуют значительных ресурсов и временных затрат

Основными должниками в «Газпром межрегионгаз Омск» назвали теплоснабжающие организации – компании, поставляющие тепло и горячую воду жителям Омска и районов области. Как пояснили «Континенту Сибирь» в омской «дочке» «Газпрома», на первое июля текущего года эта категория потребителей газа в регионе задолжала за него более миллиарда рублей. «Между правительством Омской области и региональной газовой компанией подписан график погашения дебиторской задолженности за природный газ. В списке, приложенном к этому графику, указаны 27 теплоснабжающих организаций региона. В соответствии с графиком они должны ежемесячно частично погашать просроченную задолженность и полностью платить за текущее газопотребление. Сейчас все 27 теплоснабжающих организаций этот документ не исполняют», — рассказала советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Екатерина Шваб. Лидерами списка должников значатся МП «Тепловая компания города Омска» (529,4 млн рублей), ООО «Тгком» (168,4 млн), ООО «ЗСК-1» (65,3 млн), МУП РСТ Омского муниципального района (64 млн рублей). Эти же компании входят в график, который в итоге не исполняется. Компания направила письма мэру Омска и главе региона с просьбой принять меры «во избежание срыва отопительного сезона или сдвига сроков его начала».

Физические лица, жители Омской области на первое июля текущего года накопили порядка 135 млн рублей задолженности за потребленный газ. Как уточнила Екатерина Шваб, сейчас поставщик газа проводит кампанию по отключению абонентов от сети газоснабжения за два и более месяца неплатежей. Этим летом в Омской области отключат от газа порядка четыре тысячи жителей в 23 районах и областном центре. Что касается практики взыскания через суд, эта процедура, по словам представителя ресурсоснабжающей компании эффективная, несмотря на длительность судебных разбирательств. По данным «Газпром межрегионгаз Омск», за прошлый год с должников через суд было взыскано 1,04 млрд рублей. За первое полугодие текущего года компания подала 629 исков на общую сумму 944 млн рублей.

За прошлый год в целом по стране долги по ЖКХ выросли на 121,2 млрд рублей, говорится в обнародованном в июле аналитическом отчете международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «В текущем году дополнительный негативный эффект окажет рост НДС, который вызвал необходимость повышать плату за услуги дважды. Одним словом, есть все основания полагать, что без коренного перелома ситуации с ростом доходов населения задолженность в сфере ЖКХ продолжит свой рост и в 2019 году», — отмечает в комментарии к отчету председатель Совета директоров компании Елена Трубникова. По оценке российских коллекторов, долги за услуги ЖКХ сегодня по своему объему входят в тройку «лидеров», и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Как пояснил «Континенту Сибирь» президент СРО «НАПКА» (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) Эльман Мехтиев, до сих пор в сознании многих людей такие услуги, как горячая вода или свет, являются «бесплатным приложением» к проживанию в квартире. «Батареи горячие сами по себе, вода горячая из крана — тоже вещь привычная. Если ЖКХ не услуга, то зачем платить? Со стороны, конечно, это парадокс, то такие мысли в умах населения есть до сих пор», — пояснил эксперт. В числе причин неплатежей он также отметил некачественные услуги ЖКХ и трудовую миграцию населения – если человек уехал на заработки в другой город, отключение света или воды дома его не пугает.

Эльман Мехтиев рассказал, что по статистике существенная часть долгов превышает 50-100 тыс. рублей, то есть это должники, которые системно не оплачивают коммунальные услуги по полгода и более. Говоря о методах работы с должниками, эксперт пояснил, что коллекторам сегодня передается для взыскания лишь незначительная часть долгов по ЖКХ. «Цивилизованные методы, в том числе взыскание через суд, требуют значительных ресурсов и временных затрат», — добавил Эльман Мехтиев.

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