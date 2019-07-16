На ремонт дорог в Новосибирской области дополнительно направлено 600 млн рублей

На 600 млн рублей увеличено финансирование областной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Общий объем средств итоге составил 17,3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, дополнительное финансирование областной госпрограммы по ремонту дорог в регионе было одобрено на заседании правительства, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал, что увеличение произошло за счет общих доходов областного бюджета. Средства будут направлены на строительство объектов дорожной инфраструктуры к многофункциональной ледовой арене, на капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Также деньги предусмотрены на предоставление субсидий для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

В частности, увеличены средства на реконструкцию автомобильной дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19 р» на участке км 26+000 — км 30+739» в Новосибирском и Тогучинском районах. Также бюджетные ассигнования увеличены на планово-предупредительный ремонт автодороги «4 км а/д «Н-2702» — Крещенский» в Убинском районе. Данную проезжую часть приведут в порядок по поручению Андрея Травникова, т.к. на плохое состояние дороги ему пожаловалась одна из жительниц района в ходе прямой линии.

Кроме того, дополнительные средства пойдут на ремонт улично-дорожной сети и мостов в ряде муниципальных образований Новосибирской области. Речь идет о ремонте двух улиц в городе Куйбышеве, а также в Куйбышевском районе, реконструкции улично-дорожной сети города Татарска, автодороги в р.п. Дорогино в Черепановском районе и автодороги в Чистоозерном районе.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что федеральное управление автодорог «Сибирь» объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-255 Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск в Кемеровской области.

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