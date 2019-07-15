Новосибирский эропорт Толмачево стал лауреатом Евразийской премии

Международный аэропорт Толмачево удостоился звания лауреата Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номинации «Аэропорт года».

Как рассказали в пресс-службе Толмачево, церемония награждения победителей и лауреатов Евразийской премии в области авиационного маркетинга состоялось в ходе Евразийского форума по развитию маршрутов NETWORK – 2019 в Красноярске.

В рамках форума представители делегации от Толмачево приняли участие в переговорах с российскими и иностранными авиаперевозчиками по развитию маршрутной сети аэропорта, а также в конференциях, которые проводились на площадке масштабного мероприятия.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номинации «Аэропорт года» в группе B — объем перевозок от 5 до 10 млн пассажиров в год.

Стоит отметить, что Евразийская премия в области авиационного маркетинга среди авиакомпаний, аэропортов и других предприятий гражданской авиации Евразийского региона была учреждена Центром стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) для поощрения предприятий, которые достигли выдающихся результатов в области маркетинга и коммерции по итогам прошедшего года.

Премия предусматривает выбор лауреатов путем объективной оценки измеряемых критериев и качественных характеристик в части коммерческой и маркетинговой деятельности авиакомпаний и аэропортов.

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