Образовательный проект для предпринимателей «Надежный партнер» стартовал в Новосибирске

В понедельник, 15 июля, состоялось торжественное открытие социального образовательного проекта «Надежный партнер». Опытные предприниматели ежемесячно будут обучать участников основам успешного ведения бизнеса.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, социальный образовательный проект для предпринимателей «Надежный партнер» реализуют управление предпринимательства и инвестиционной политики департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города совместно с МАУ «Городской центр развития предпринимательства» и НРО ООО «ОПОРА РОССИИ».

В рамках проекта планируется ежемесячно обучать предпринимателей по программе, состоящей из определенных блоков. Среди них — налогообложение и бухгалтерский учет, личная эффективность, государственные и корпоративные закупки, внешнеэкономическая деятельность, правовые основы малого предпринимательства, стратегия развития, продажи, делопроизводство, менеджмент и маркетинг.

Преподавать по всем направлениям будут новосибирские предприниматели, успешно ведущие свой бизнес более 10 лет.

С июля по декабрь 2019 года планируется обучить не менее 200 представителей малого предпринимательства. Первая группа, состоящая из 30 человек, приступит к обучению уже завтра, 16 июля. Участие в проекте бесплатное.

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