Общественный совет по развитию проекта «Академгородок 2.0» одобрил решение о сносе старого здания гимназии №3 и о последующем строительстве на его месте нового, более вместительного. Об этом 15 июля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил председатель общественного совета по развитию проекта «Академгородок 2.0» Николай Диканский.

«Мы поддержали вариант, согласно которому старое здание гимназии будет снесено, а на его месте будет построено новое», — сказал Николай Диканский. Он отметил, что совет рассмотрел вопрос расширения помещения гимназии, в том числе возможность создания пристройки к уже существующему зданию.

«Оказалось, что, если мы захотим пристроить корпус, как в лицее №130, то на это придется искать деньги муниципалитету или области, а у них на это денег нет. Однако, если будет получено согласие на строительство нового типового здания, то под такой проект предусмотрено федеральное финансирование», — пояснил Николай Диканский.

Напомним, что в феврале мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что здание гимназии №3 морально устарело и не вмещает необходимое количество учащихся, поэтому было принято решение его снести.

2 июля этот вопрос был рассмотрен на заседании координационного совета при губернаторе Новосибирской области по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ). Тогда председатель СО РАН Валентин Пармон рассказал, что Ученый совет Новосибирского государственного университета (НГУ) выступает за сохранение старого здания гимназии №3. В ответ губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обсудить судьбу здания гимназии на заседании общественного совета по развитию проекта «Академгородок 2.0».

Здание гимназии №3 является старейшим объектом новосибирского Академгородка. В 1959 году здесь начал работать Новосибирский государственный университет, затем Новосибирская физико-математическая школа. В 1971 году здесь появилась общеобразовательная школа — №25, с 1996 года в здании располагается гимназия №3.

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