Власти Новосибирской области не согласились с решением ФАС поднять тарифы на тепло на 7,3%

Правительство Новосибирской области подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении ФАС России о признании недействительным решения ведомства поднять тарифы на тепловую энергию почти на 7,3% по региону.

Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в департаменте по тарифам Новосибирской области, региональные власти пытаются обжаловать решение ФАС России о значительном повышении тарифов на тепло в регионе.

По информации регионального департамента по тарифам, власти не согласились с решением ФАС, которое постановило повысить стоимость теплоснабжения с 1290 до 1384 рублей за одну Гкал, т.е на 94 рубля (7,28%). Хотя, согласно приказу, тариф на тепловую энергию должен был увеличиться на 41 рубль (3,17%) – с 1290 до 1331 рубля.

В связи с этим, правительство Новосибирской области подало иск в отношении федеральной антимонопольной службы в московский арбитражный суд. Его рассмотрение назначено на 22 августа 2019 года.

«В соответствии с действующим законодательством РФ, во исполнение решения ФАС России от 31.05.2019 № СП/45894/19 (с учетом изменений, внесенных решением ФАС России от 14.06.2019 № СП/50073/19), департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 10.12.2018 № 701-ТЭ, устанавливающим тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям, с 01.07.2019», — пишет департамент по тарифам Новосибирской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что с 1 июля 2019 года в Новосибирской области изменится тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вместо 92,42 рублей люди будут платить 88,62 рубля.

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