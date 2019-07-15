Субъекты инновационной деятельности могут получить субсидии за счет средств бюджета Новосибирска

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска проводит открытый конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств муниципалитета.

Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности проводится в целях финансового возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

Так, субсидии можно получить по затратам, связанным с НИОКР, с получением разрешительных документов — сертификатов, свидетельств, патентов, с внедрением инновационной продукции (технологии) в серийное производство, с приобретением нового основного технологического оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники), с покупкой готового и разработкой специального ПО и с уплатой процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам.

Общая сумма средств бюджета Новосибирска, выделяемая на предоставление субсидий, составляет почти 7,7 млн рублей.

Стоит отметить, что в номинации «Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность, осуществляемую для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы Новосибирска» размер предоставляемой субсидии не может превышать 5 млн рублей. В номинации «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы Новосибирска» – 2 млн. А в номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность» – 1 млн.

Принять участие в конкурсе могут юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), являющиеся коммерческими организациями, или индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют инновационную деятельность, зарегистрированы на территории Новосибирска не менее 12 месяцев и относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявки на участие можно подать по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 224. Ознакомиться с подробностями конкурса можно на официальном сайте Новосибирска.

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