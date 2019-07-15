Две дороги, которые свяжут ЛДС с ул. Немировича-Данченко и пляжем «Наутилус», построят в Новосибирске

Минстрой Новосибирской области ищет подрядчиков, которые займутся строительством двух дорог. Одна должна связать новый ледовый дворец с пляжем «Наутилус», другая – с ул. Немировича-Данченко. Цена двух контрактов превышает 300 млн рублей.

По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, министерство строительства Новосибирской области объявило два электронных аукциона на выполнение работ по строительству автодорог.

Так, первая дорога должна связать ул. Немировича-Данченко и многофункциональную ледовую арену в Кировском районе Новосибирска. Цена контракта – 158, 2 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Провести аукцион намерены уже на следующей неделе. Согласно контракту, данные работы необходимо выполнить до 1 ноября 2019 года.

Еще одна дорога должна появиться от пляжа «Наутилус» до ЛДС. Максимальная цена контракта составила 164 млн рублей. По документам, проезжая часть пройдет от пляжа, вдоль строящейся ледовой арены и выйдет на дамбу Октябрьского моста.

Работы планируется начать в конце июля, а закончить до 1 декабря 2019 года. Строительство также предусматривает устройство ливневой канализации на дороге.

Напомним, о строительстве этих дорог стало известно еще в мае 2019 года. Тогда, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках VIII Международного сибирского транспортного форума представил окончательный проект развития транспортной и инженерной инфраструктуры вокруг нового здания ЛДС и прилегающей территории.

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