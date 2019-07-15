Десятая часть всего топлива в Новосибирской области является суррогатом

Объем суррогатного топлива, реализованного в Новосибирской области, составляет примерно 10%-12%. Региональные власти рассмотрели механизмы, связанные с противодействием нелегальной реализации горюче-смазочных материалов на территории области.

Как рассказали в пресс-службе правительства НСО, губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Новосибирской области. Его участники рассмотрели вопросы, связанные с противодействием нелегальной реализации горюче-смазочных материалов на территории региона.

По словам главы региона, проблема достаточно острая, т.к. распространение контрафактной продукции наносит ущерб производителям, а также потребителям, автомобилистам и владельцам транспортных средств. Впервые вопрос на уровне комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции рассматривался в Новосибирской области в 2016 году, и нужно отметить, что за это время проделана большая работа. Ее результаты были отмечены на федеральном уровне.

Андрей Травников подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты, необходимо проработать и принять дополнительные меры, направленные на недопущение реализации контрафактного ГСМ в области.

Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, на территории Новосибирской области находится 17 нефтебаз, объем резервуарного парка которых превышает 100 тыс тонн нефтепродуктов. Это месячный запас по региону. Минпромторг ежедневно проводит мониторинг, связанный с топливообеспечением и ценами на автомобильное топливо.

По имеющимся оценкам, объем суррогатного топлива, реализованного на территории Новосибирской области, составляет примерно 10%-12%. В целях недопущения на потребительский рынок суррогата и пресечения незаконного оборота ГСМ, в рамках межведомственного взаимодействия, необходимо на регулярной основе проводить комплекс мероприятий. В их числе — выявление объектов производства, хранения, транспортирования и реализации контрафактных нефтепродуктов (нелегальные мини-НПЗ, нефтебазы, АЗС, передвижные пункты реализации, стационарные пункты скупки, хранения и реализации контрафакта), а также интернет-ресурсов, содержащих коммерческие предложения о покупке и сбыте нефтепродуктов, и оперативно реагировать на каждое обращение граждан, предметом которого является низкое качество топлива.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Новосибирская область оказалась в числе лидеров по производству фальсификата молока. Его количество составляет почти 46% от общего объема производимой продукции.

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