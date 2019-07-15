В Тулуне Иркутской области после наводнения жилье будут строить на новом месте

В результате наводнения, которое обрушилось на Тулун 28 июля 2019 года, 30% территории города ушло под воду. Власти Иркутской области приняли рабочее решение, что производить застройку на участках, попавших в зону бедствия, не имеет смысла.

По информации, размещенной на официальном сайте администрации Тулуна, город больше всего пострадал во время наводнения в Иркутской области. По последним данным, в Тулуне остаются подтопленными 67 жилых дома, в которых проживают 168 человек, в том числе 34 ребенка и 67 приусадебных участков. Как сообщает ГУ МВД России по Иркутской области, погибших — 25 человек, числятся без вести пропавшими еще 8.

Как рассказал мэр Тулуна Юрий Карих, на сегодняшний день принято решение, что на территориях, попавших в зону бедствия, не производить капитальной застройки. По поручению губернатора Иркутской области под строительство многоквартирных домов были выбраны другие территории, не пострадавшие от паводка.

Так, в микрорайоне Угольщиков на площади 10,8 га запланировано новое многоэтажное жилищное строительство. В Сосновом бору на территории 6,7 га возможно возведение малоэтажных жилых зданий. А под «частные дома» власти города решили выделить территорию в 136 га, которая является продолжением жилого массива «Березовая роща».

Как отметил Юрий Карих, если данные проекты по развитию этих территорий будут утверждены, то в планах также организовать там и социальную сферу — построить школы, учреждения дополнительного образования и детские сады.

Кроме того, как рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко ТАСС, также принято решение о том, что на пострадавшей от наводнения территории сделают лесопарковую зону со спортивными сооружениями, дорожками и так далее. Это предложение принято и сейчас прорабатывается.

По словам главы региона, процесс перевода земель сложен. Но данную идею поддержал и российский вице-премьер Виталий Мутко, который возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий иркутского паводка.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что дополнительные средства из федерального бюджета в размере 2,3 млрд рублей поступили в Иркутскую область. Это уже второй транш средств на проведение выплат пострадавшим от дождевого паводка жителям.

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