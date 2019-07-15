Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов ушел в отставку «по состоянию здоровья». Ранее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий.

Сергей Худоногов написал заявление об отставке 13 июля. Как пояснили в понедельник «Континенту Сибирь» в Думе Нижнеудинского района, чиновник оставил пост «по состоянию здоровья». Обязанности мэра района исполняет первый заместитель Худоногова Александр Архангельский.

За день до отставки, 12 июля в Следственном управлении СК России по Иркутской области сообщили о возбуждении в отношении Сергея Худоногова уголовного дела. Он подозревается в преступлении, предусмотренном частью второй ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

По версии следствия, Сергей Худоногов использовал свое служебное положение, чтобы ликвидировать последствия паводка на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники муниципального казенного учреждения «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района», «вопреки служебной необходимости». Поводом для интереса к чиновнику со стороны силовиков стал размещенный в сети видеоролик, в котором машины откачивают воду с принадлежащего мэру участка. «Посмотрите, сколько ЖКХ на него (Сергея Худоногова – «КС») работает, в то время, как люди тонут», — отмечает автор ролика.

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