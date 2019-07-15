64 млн рублей направят на ремонт системы водоснабжения в селе Новороманово Алтайского края

В селе Новороманово продолжается реконструкция системы водоснабжения в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы. Общая стоимость работ составляет почти 64 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, средства на ремонт системы водоснабжения в селе Новороманово Калманского района выделены из регионального и районного бюджетов. Завершить реконструкцию планируют весной 2020 года.

Так, в прошлом году на объекте установили 89 смотровых и два предбашенных колодца, проложили 4,6 км водопроводных сетей, завершили строительство двух водозаборных скважин. В мае 2019 начался новый этап работ — прокладка водопровода общей протяженностью более 7 км.

На сегодняшний день подрядная организация выполнила все подготовительные работы, отмечают в минстрое Алтайского края. Методом горизонтально направленного бурения, который полностью исключает необходимость проведения земляных работ и последующее восстановление территории, уложено 2 км сетей, началось устройство 20 колодцев. К осенне-зимнему периоду подрядчик планирует приступить к работам с внутриплощадочными сетями, монтажу и обвязке оборудования.

Как рассказал председатель комитета ЖКХ, строительства и газификации администрации Калманского района Виктор Михейлис, на реализацию мероприятий второго этапа реконструкции будет направлено почти 28 млн рублей. На эти средства проведут 7 км сетей, а также планируют построить две водонапорные башни, водозаборную скважину глубиной почти 200 м, выкопать 92 колодца.

По словам начальника отдела водоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Станислава Цыро, капитальный ремонт и реконструкция изношенных водопроводных систем является важным направлением работы для повышения качества обеспечения населения Алтайского края чистой водой. Это особенно актуально для сельских территорий.

Всего в 2019 году на модернизацию объектов водоснабжения в Алтайском крае будет направлено 570 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Алтайский край в 2020 году рассчитывает получить 70 млн рублей из федерального бюджета на систему комплексной реабилитации инвалидов.

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