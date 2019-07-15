Минпромторг Новосибирской области объявил о компенсации части транспортных расходов предпринимателей из отдаленных сел за 2 квартал 2019 года. Прием заявлений начнется 15 июля. По данным министерства, по итогам 1 квартала 2019 года было одобрено около 50 заявок. Всего на предоставление субсидий областной бюджет выделил 21 млн рублей.

Напомним, что программа развития торговли в Новосибирской области призвана улучшить качество жизни в населенных пунктах, расположенных за 11 километров от районных центров. Предприниматели Барабинского, Венгеровского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Куйбышевского, Купинского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Черепановского и Чистоозерного и других районов благодаря программе получают возможность расширить ассортимент и повысить качество своих товаров. Благодаря такой поддержке цены на товары в селах не должны превышать средние по области.

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