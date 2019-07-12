Сегодня, 12 июля, в Красноярском отделении Сбербанка прошла пресс-конференция, в которой приняли участие вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров, управляющий Красноярским отделением Дмитрий Солнцев и министр экономического развития Красноярского края Егор Васильев. Основной темой встречи стала поддержка банком и правительством малого бизнеса в Красноярске и по всей Сибири, в первую очередь, развитие экспортного направления.

Разговор о поддержке малого и среднего предпринимательства со стороны банков обычно начинается с доступных кредитов. Андрей Шаров отметил, что темпы роста кредитного портфеля в Сибири в этом сегменте за последний год оказались втрое выше среднероссийских (в среднем по стране они приросли на 5,7%, в Сибири – на 15,9). Только по «Программе 8,5%» с февраля на территории присутствия Сибирского банка реализовано сделок на общую сумму 2,47 млрд рублей, из них в Красноярском крае – на 593 млн рублей. Еще больший объем набрала программа поддержки сельского хозяйства по льготной процентной ставке от 1 до 5% годовых. Здесь общая сумма заключенных сделок составила 8,4 млрд рублей по Сибири и 810 млн – по Красноярскому краю.

Тем не менее, кредитный вопрос для малого бизнеса сегодня не самый острый, как показывает опыт. Только 15% малых предпринимателей сегодня берут банковские кредиты, отметил Андрей Шаров. В крупном бизнесе, для сравнения, их доля колеблется от 80 до 100%. Среди МСБ-аудитории Дмитрий Солнцев констатировал существенный рост популярности лизинговых и факторинговых услуг за последний год. Прирост объемов финансирования к первому полугодию 2018 года по этим направлениям составил 160 и 280% соответственно.

В ходе встречи были также упомянуты совместная с Google программа обучения «Бизнес класс», площадка Bank of Partners, ориентированная, в том числе, на внешнеэкономическую деятельность, а также новый проект «Господдержка», который, по замыслу создателей, должен будет собрать все формы поддержки бизнеса воедино. Точных сроков запуска продукта пока нет, отдельные модули предполагается запустить в работу ориентировочно через 3 года, в рамках госпрограммы развития малого предпринимательства.

Одной из главных «ментальных» проблем небольших предприятий Андрей Шаров называет то, что они часто ограничивают свой рынок одним городом, регионом или страной, хотя им может стать планета Земля. «Экспортный потенциал Красноярска, Новосибирска и других регионов еще далеко не исчерпан, на нашу несырьевую продукцию за границей есть хороший спрос. И все, что нужно нашему бизнесу – это знание рынка и помощь в преодолении бюрократических барьеров», – резюмирует он. Примером такой помощи может быть возврат НДС и акцизов в течение 7 дней, полностью в электронном виде. По словам Андрея Шарова, банк полностью берет все взаимоотношения между клиентом, ФНС и Казначейством на себя и бизнес в течение недели получает «законные 20%».

В числе успешных кейсов, приведенных специалистами «Сбербанка» – поставки в Китай сибирских кондитерских изделий (торты, мороженое), а также история производителя вина, который сумел распространить свою продукцию на 15 стран.

«В Красноярском крае более 112 тысяч предприятий, и хотя это не самый крупный сектор экономики – всего 16% ВРП – сообщил Егор Васильев. – Для нас важно другое – малый и средний бизнес даёт 342 тысячи рабочих мест. Это почти треть всех трудоустроенных в крае». Всего по итогам программы поддержки МСП доля этого сегмента в ВВП России должна дойти к 2024 году до трети, а число занятых в таких предприятиях – увеличиться на 6 млн человек.

И еще одной задачей, которую поставили перед собой «Сбербанк» и правительство Красноярского края, стало «обеление» предпринимательства. «Мы хотим создать среду, в которой выгоднее было бы работать «в белую – и очень важно, чтобы бизнес тоже это понял», – сообщил Андрей Шаров. Помимо поддержки в ВЭД и налоговых льгот, это может оказать существенное влияние и тогда, когда владелец бизнеса решит его продать: чем больше информации и точек соприкосновения компания имеет, тем больше за нее можно в итоге выручить.

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