Андрей Травников: «Городскую электричку» необходимо запустить к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году»

Развитие инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта, в том числе, вопросы реализации проекта «Городская электричка», губернатор Андрей Травников обсудил с руководством Западно-Сибирской железной дороги во время выездного совещания.

Как отметил Андрей Травников, работы в рамках проекта уже идут, но необходимо увеличить темп, чтобы успеть запустить «Городскую электричку» до начала Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, для реализации проекта в озвученные сроки необходимо выделение дополнительного финансирования. Этот вопрос планируют обсудить с руководством ОАО «РЖД» и правительством России.

Участники совещания также затронули тему развития транспортно-пересадочных узлов и организацию перехватывающих парковок у новых платформ.

На сегодняшний день, уже проведены строительные работы по продлению участка ул. Титова. Это обеспечивает транспортную доступность станции в микрорайоне «Чистая Слобода». Вскоре пассажирские платформы должны появиться в быстро растущих отдаленных микрорайонах Новосибирска.

Так, остановочная платформа «Пригородный простор» будет построена в створе улицы Спортивной, о.п. «Чистая Слобода» — на пересечении улиц Титова и Дукача, о.п. «Клещиха» — в створе улицы Троллейная, о.п. Чемской — в районе путепровода станции «Чемская».

Напомним, что «Городская электричка» призвана повысить доступность левобережной части областного центра за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный — Клещиха — Чемской. Проект подразумевает развитие железнодорожной сети по территории Новосибирска и Новосибирского района, развитие транспортно-пересадочных узлов, организацию перехватывающих парковок у новых платформ, увеличение периодичности движения электропоездов, повышение уровня комфортности пассажирских перевозок.

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