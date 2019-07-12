На ближайшем заседании Совет директоров ОАО «Омский аэропорт» одним из вопросов повестки значится прекращение полномочий генерального директора авиатранспортного предприятия Сергея Зезюли.

Сообщение о предстоящем заседании Совета директоров акционерного общества в пятницу опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Как следует из документа, заседание пройдет 18 июля, одним из вопросов значится «прекращение полномочий генерального директора» и «избрание генерального директора».

Информация о том, что глава омского аэропорта скоро покинет свой пост, появилась в омских СМИ в начале июня текущего года. Журналисты ссылались на источник в правительстве региона, по информации которого предприятие возглавит иногородний специалист. Сергей Зезюля начал работать в омском аэропорту в 1985 году в должности инженера службы спецтранспорта. В июле 2015 года занял кресло генерального директора предприятия. Получить комментарий в ОАО «Омский аэропорт» корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось, в справочной предприятия предложили обратиться за комментарием в понедельник.

ОАО «Омский аэропорт» принадлежит правительству Омской области, в рейтинге аэропортов РФ по пассажиропотоку предприятие занимает 29-е место. Доходы от основной деятельности аэропорта в прошлом году выросли почти на 125 млн рублей и превысили миллиард рублей. При этом чистая прибыль аэропорта за 2018 год составила 88 млн 850 тыс. рублей, в сравнении с 2017 годом она сократилась почти на 10 млн рублей.

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