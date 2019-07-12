Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов на совещании правительства доложил, что в регионе в рамках проекта «Енисейская Сибирь» реализуется 2 масштабных агропромышленных проекта – круглогодичный тепличный комбинат и завод по глубокой переработке зерна. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

«Два масштабных проекта реализуются в Шарыповском районе края в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» – это круглогодичный тепличный комбинат по производству плодоовощной продукции и завод по глубокой переработке зерна. Благодаря комбинату жители региона смогут приобретать овощи от местного производителя по доступной цене. Завод по переработке зерна также даст возможность развивать перспективное для региона направление», — говорится в сообщении пресс-службы.

Леонид Шорохов также доложил губернатору Красноярского края Александру Уссу, что всего до 2031 года в регионе планируется реализовать 75 инвестиционных проектов на общую сумму более 60 млрд рублей. Проекты разрабатываются по трем основным направлениям – растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции, включая молоко, мясо, зерно.

Александр Усс отметил высокую значимость инвестиционных проектов для развития агропромышленного комплекса и экономики края в целом. Они играют существенную роль в производстве в крае продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализовывать инвестпроекты планируется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Особый акцент губернатор сделал на развитии локальной экономики в территориях, отметив, что менее масштабные проекты в сфере агропромышленного комплекса также нуждаются в государственной поддержке. «Те, кто хотят и могут работать на селе, должны иметь такую возможность. С нашей стороны первоочередная задача – создать там благоприятные условия для работы и для жизни», – цитирует пресс-служба регионального правительства слова Александра Усса.

По мнению главы региона, одним из ключевых критериев выделения господдержки инвесторам должна стать социальная ответственность бизнеса.

«Поддерживая конкретные инвестпроекты, нам обязательно нужно учитывать социальный эффект. Крупные сельхозтоваропроизводители, градо- и селообразующие предприятия должны осознавать свою ответственность перед жителями территорий своего присутствия. Необходимо их активно привлекать к работе по развитию социальной инфраструктуры, благоустройству. А люди, работающие на их предприятиях, должны иметь достойную заработную плату», – приводят в пресс-службе правительства Красноярского края слова Александра Усса.

По итогу совещания глава региона поручил министерству сельского хозяйства и торговли до конца 2019 года подготовить дорожные карты по всем 75 инвестиционным проектам. Кроме того, при формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов правительство края должно предусмотреть возможность выделения средств на господдержку субъектов агропромышленного комплекса.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что на расширенном совещании корпорации развития проекта «Енисейская Сибирь» ученые из Сибирского федерального университета презентовали результаты проекта по разработке интеллектуальной системы безопасности для предприятий горнодобывающей отрасли.

Комплексный инвестиционный проект «Енисейской Сибирь» был одобрен правительством РФ 29 марта 2019 года. Проект направлен на создание условий для раскрытия социально-экономического потенциала Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. В проект «Енисейская Сибирь» входит 32 проекта, представленных частными инвесторами. В частности, это строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная» («Южный кластер»), создание международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка, развитие Ангаро-Енисейского экономического района, строительство автомобильной дороги (транспортного коридора) Абакан – Бийск, строительство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва.

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