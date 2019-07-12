Депутат заксобрания Красноярского края, получивший срок за мошенничество, лишился мандата

Депутат заксобрания Красноярского края, представлявший партию «Единая Россия» и входивший в состав двух комитетов, Виталий Толстов лишился мандата. Решение было принято парламентариями на сессии.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте заксобрания Красноярского края, парламентарии на сессии рассмотрели вопрос о лишении депутатского мандата Виталия Толстова.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что красноярский суд признал депутата регионального парламента Виталия Толстова виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Прокуратурой Красноярского края установлено, что один из депутатов Законодательного собрания в 2017 году представил к назначению на должность помощника свою супругу, однако мер по недопущению конфликта интересов не принял. Напротив, обеспечил внесение в табели учета рабочего времени недостоверных сведений об исполнении ею обязанностей в период отсутствия как на территории края, так и на территории РФ.

Виталий Толстов представлял фракцию «Единая Россия» и входил в состав двух комитетов — по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, а также по природным ресурсам и экологии.

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