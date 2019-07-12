«Кузбассразрезуголь» обновил технологический парк

В филиал «Моховский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) поступил новый самоходный автокран LIEBHERR LTM 1100-5.2.

Самоходный автокран LIEBHERR LTM 1100-5.2 грузоподъемностью 100 тонн был представлена на XXVI Международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

Как отметил начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов, в рамках программы по технической модернизации компания не только обновляет парк основного горнотранспортного оборудования. Большое внимание также уделяется и приобретению самой современной вспомогательной техники. В том числе и «выставочных» образцов ведущих машиностроительных компаний мира.

Пятиосный мобильный кран LIEBHERR LTM 1100-5.2 — один из самых компактных в своем классе. Благодаря использованию системы работы в стесненных условиях Vario Base и независимому рулевому управлению всеми пятью мостами, он гибок и экономичен в эксплуатации.

В отличие от уже работающих на Талдинском и Краснобродском угольных разрезах подобных автокранов, поступивший на Моховский разрез, LIEBHERR LTM 1100-5.2 оснащен выносным пультом управления. Он дает возможность дистанционно запускать двигатель шасси и устанавливать кран на место производства работ.

Новая машина с бортовым номером «1» будет использоваться для сборки экскаваторов, которые поставляются на монтажные площадки тяжелыми узлами и комплектующими.

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