мэр Новосибирска назвал срок начала строительства станции метро «Спортивная»

Основной этап строительства станции метро «Спортивная» начнется в сентябре этого года. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подводя итоги выездного заседания штаба по строительству объектов транспортной инфраструктуры к новому ледовому дворцу спорта, в том числе станции метро «Спортивная».

Совещание прошло практически на том месте, где будет возведена новая станция новосибирского метрополитена – под Октябрьским мостом, в здании тягово-понизительной подстанции. В данный момент под метромостом вовсю идет подготовительная работа, на площадке, расчищенной от зарослей кустарника, старых зданий, рабочие поднимают грунт, завозят строительные материалы. К сентябрю черновые работы должны завершиться, и строители приступят непосредственно к возведению станции. «Старт таких масштабных проектов, как этот, всегда сложный. Но мы надеемся, что все трудности преодолеем. В сентябре планируем приступить к основному этапу строительства. В течение трех лет мы должны построить не только станцию метро, но и реконструировать развязку на площади Лыщинского, построить наземный пешеходный мост, провести освещение и много другое. Нам предстоит решить множество задач, которые будут появляться на каждом этапе. Я очень надеюсь, что мы справимся».

Присутствовавший на заседании штаба начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло, заверил мэра города, что строительство «Спортивной» будет вестись таким образом, что остановки движения метрополитена не будет. Все работы запланированы на ночное время.

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