В Омской области увеличено финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на 6 млрд рублей

В бюджете Омской области на ближайшие три года для реализации «дорожного» нацпроекта учтены дополнительные поступления по акцизам на нефтепродукты на общую сумму свыше 6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, на заседании Законодательного собрания региона внесены значительные изменения в трехлетний бюджет области. Его параметры на 2020 и 2021 годы пересмотрены депутатами в сторону увеличения.

Так, за счет собственных средств региона на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году дополнительно будет направлено порядка 1,6 млрд рублей, а в 2021 – почти 4,5 млрд. В результате объемы финансирования нацпроекта в регионе составят в 2019 году свыше 3,2 млрд рублей, в 2020 – 3,8 млрд, в 2021 – 6,7 млрд. Общая сумма за три года достигнет 13,7 млрд рублей.

По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, дополнительные поступления доведены региону в связи с увеличением нормативов распределения акцизов на нефтепродукты. Решение постепенно увеличить долю регионов в системе распределения акцизов на нефтепродукты принято на федеральном уровне, чтобы обеспечить субъекты РФ на ближайшие годы ресурсами для формирования дорожных фондов, в первую очередь в целях реализации нацпроекта БКАД.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Северск в Томской области раньше срока завершены ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Бюджет проекта в закрытом городе в этом году составил 160 млн рублей.

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