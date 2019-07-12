В пятницу в новосибирском Промышленно-логистическом парке (ПЛП) компания «РоссПак» запустила первую очередь завода по производству упаковки и одноразовой посуды. Инвестиции в проект, без учета стоимости оборудования, составили более 212 млн рублей.

ОАО «РоссПак» является резидентом ПЛП с 2014 года, однако до сих пор производственные мощности предприятия находились на арендуемых площадях частного индустриального парка «Новосиб». «Событие очень значимое для нас, потому что мы впервые заезжаем на свои площади, в своре помещение», — пояснил учредитель и директор ООО «РоссПак» Игорь Дедюхин. Принимавший участие в запуске завода губернатор Андрей Травников отметил, что владельцы и руководители «РоссПака» реализовали проект за счет собственных средств, при поддержке Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) и управляющей компании «ПЛП». «Уверен, что стены нового производственного комплекса помогут компании «РоссПак» успешно строить свой бизнес и завоевывать новые рынки», — сказал генеральный директор АИР Александр Зырянов.

По словам Игоря Дедюхина, новый завод строился четыре года, инвестиции в проект превысили 212 млн рублей. Ассортимент продукции предприятия составит 300-400 позиций, оно будет производить «десятки миллионов штук разной продукции в месяц». Завод обеспечит около 160 новых рабочих мест, планируемые налоговые отчисления в региональный бюджет составят до 20 млн рублей в год. В перспективе владельцы «РоссПака» планируют запустить вторую очередь завода и построить складской комплекс.

Новосибирский ПЛП — крупнейший в восточной части России индустриальный парк, созданный в 2008 году властями региона. Сейчас в парке 18 компаний-резидентов и еще три компании являются пользователями инфраструктуры ПЛП. Объем заявленных инвестиций компаний — более 60 млрд рублей, половину этих средств инвесторы уже вложили в развитие своих проектов.

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