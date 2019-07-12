Судебные приставы наложили арест на все котельные в одном из городов Томской области

Приставы арестовали все котельные в томском городе Колпашево. Владеющая ими тепловая компания не оплатила почти 74 млн рублей поставщику газа.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Томской области, арест наложен на все котельные ООО «Колпашевская тепловая компания». Организация задолжала поставщику газа 74 млн рублей. Имущество компании предварительно оценено на сумму долга. Согласно закону, в случае, если задолженность не будет погашена в установленный судебным приставом срок, модули должны быть направлены на оценку специалистом, а затем – на реализацию.

Отметим, что череда арестов данных котельных началась еще осенью 2016 года. Тогда в Колпашево были арестованы 6 газовых модулей из-за долга в 54 млн рублей. Благодаря обращению взыскания на счета предприятия, а также реализации арестованного транспорта, долг был полностью погашен.

Позже аресты продолжались по мере поступления в службу новых исполнительных листов. Зимой 2018 года из-за долга в 14 млн рублей судебные приставы арестовали 3 газовых модуля. После ликвидации задолженности арест был снят, а в июне текущего года вновь наложен, и на этот раз – на 10 котельных. В июле 2019 года арестованы еще 4 объекта, таким образом под арест попал весь тепловой комплекс города.

Добавим, что на поставке коммунальных услуг данные меры не отразились, модули оставлены на ответственное хранение должнику с правом пользования. Долг постепенно гасится посредством списания денежных средств с арестованных счетов, куда поступают коммунальные платежи от населения и юридических лиц.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в Дзержинском районе Новосибирска из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований судебные приставы на три месяца приостановили деятельность цеха по приготовлению блюд японской кухни.

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