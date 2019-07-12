Арбитраж удовлетворил заявление конкурсного управляющего ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» (Сибэлектротерм), просившего изменить очередность погашения текущих платежей, направив деньги на консервацию производственного объекта, угрожающего экологии и жителям Новосибирска.

Решение арбитражного суда Новосибирской области по заявлению конкурсного управляющего «Сибэлектротерма» Сергея Лебедева было вынесено в минувший четверг. Напомним, акционерное общество было объявлено банкротом в сентябре 2017 года, сейчас предприятие не работает, большая часть его имущества сдается в аренду. Как говорится в заявлении, в ходе проверки предприятия комиссией Сибирского управления Ростехнадзора на его территории были выявлены «многочисленные нарушения требований, предъявляемых законодательствам к объектам такого рода».

В частности, комиссия обнаружила «бесхозный» неработающий производственный объект, литейный участок по производству стали и медных сплавов, за которым никто не следит, отнесенный к категории опасных объектов. Как отмечает управляющий, промедление с консервацией объекта может «повлечь негативные последствия для населения и окружающей среды в случае аварий и их последствий». Сергей Лебедев предложил изменить приоритет выплат денег, установленный законодательством о банкротстве, направив средства на консервацию объекта.

Суд удовлетворил ходатайство и вынес решение изменить приоритет погашения долга, направив 230 тыс. рублей на составление проекта консервации участка и проведения его экспертизы. Во сколько обойдется сама консервация участка, станет известно после выводов экспертов.

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