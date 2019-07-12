Деньги кредиторов «Сибэлектротерма» направят на консервацию опасного объекта

Александр Корнев
 

Арбитраж удовлетворил заявление конкурсного управляющего ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» (Сибэлектротерм), просившего изменить очередность погашения текущих платежей, направив деньги на консервацию производственного объекта, угрожающего экологии и жителям Новосибирска.

Решение арбитражного суда Новосибирской области по заявлению конкурсного управляющего «Сибэлектротерма» Сергея Лебедева было вынесено в минувший четверг. Напомним, акционерное общество было объявлено банкротом в сентябре 2017 года, сейчас предприятие не работает, большая часть его имущества сдается в аренду. Как говорится в заявлении, в ходе проверки предприятия комиссией Сибирского управления Ростехнадзора на его территории были выявлены «многочисленные нарушения требований, предъявляемых законодательствам к объектам такого рода».

В частности, комиссия обнаружила «бесхозный» неработающий производственный объект, литейный участок по производству стали и медных сплавов, за которым никто не следит, отнесенный к категории опасных объектов. Как отмечает управляющий, промедление с консервацией объекта может «повлечь негативные последствия для населения и окружающей среды в случае аварий и их последствий». Сергей Лебедев предложил изменить приоритет выплат денег, установленный законодательством о банкротстве, направив средства на консервацию объекта.

Суд удовлетворил ходатайство и вынес решение изменить приоритет погашения долга, направив 230 тыс. рублей на составление проекта консервации участка и проведения его экспертизы. Во сколько обойдется сама консервация участка, станет известно после выводов экспертов.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  