В Красноярском метро могут впервые в России внедрить поезда с беспилотным управлением

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел совещание по строительству метрополитена в столице региона. Концепция метро предусматривает 9 станций протяженностью 12,6 км, а также поезда с беспилотным управлением.

Как отметил губернатор Александр Усс, перед краем стоит стратегическая задача по возобновлению строительства метро и актуализации всей транспортной схемы Красноярска. Это позволит не только решить транспортные проблемы в городе, но и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров доложил, что техническое задание на корректировку проектно-сметной документации строительства метрополитена утверждено федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор), в настоящее время готовятся документы для проведения аукциона. Такая корректировка была необходима, поскольку прежние данные геологоразведки устарели, как и технологические подходы к строительству объекта.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, техзадание сформировано на основании концепции красноярского метро, которую глава региона обсуждал в марте 2019 года с президентом России. Тогда Владимир Путин одобрил проект.

Концепция предусматривает строительство линии метро с 9 станциями протяженностью 12,6 км. В ней учтена недостроенная инфраструктура первой очереди метрополитена – пять станций и линия 8,2 км. Документ поддержали ведущие российские предприятия-метропроектировщики. Учтены также и современные тренды метростроительства — сокращение длины станций практически вдвое, уменьшение количества вагонов в составах с пяти до трех, усовершенствованные технологии управления движением. Красноярское метро может стать первым в России метрополитеном с беспилотным управлением.

По словам Константина Димитрова, до конца 2019 года компания-проектировщик должна провести геологические изыскания на всех станциях, сделать технико-экономическое обоснование на всю линию и предложить принципиальное решение по способу прокладки.

Как подчеркнул губернатор региона, есть возможность сделать наземное скоростное метро либо классически провести ветку под землей. Проектировщик должен предложить целесообразный вариант, исходя из эффективности, экономичности и применения новых технологий.

Александр Усс поручил министру транспорта окончательно определиться о способе прокладки линии метро к лету 2020 года. Следующим этапом станет проектирование первых пяти станций и подготовка проектно-сметной документации для их строительства. Линия метро будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой. По поручению главы региона разработан проект развития городского общественного транспорта Красноярска, который предусматривает полную реорганизацию всей транспортной системы и смещение приоритетов от автобусов в сторону экологичных и современных трамваев.

Стоит отметить, что в январе 2019 года правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Красноярска и Норильска. В красноярском плане предусмотрен отдельный блок мероприятий по снижению выбросов от транспорта, в том числе за счет реализации проекта строительства метрополитена.

Строительство метро в Красноярске предусмотрено в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в апреле 2019 года в рамках Красноярского экономического форума губернатор Александр Усс встретился с представителями компании Poly Changda. Одна из тем встречи – использование китайских технологий при строительстве метро в столице региона.

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