Бывший глава Ленинского района Новосибирска Олег Клемешов, который 9 июля был назначен исполняющим обязанности вице-мэра по городскому хозяйству, лишился приставки «и.о». Об этом 12 июля сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.

«Подписал приказ о назначении с 15 июля Олега Клемешова заместителем мэра по вопросам городского хозяйства. Исполнять обязанности главы администрации Ленинского района будет Александр Гриб», — сообщается на странице Анатолия Локтя.

Ранее Александр Гриб был первым заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска.

Напомним, что предыдущий вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин 26 июня уволился, он будет принимать участие в выборах мэра Новосибирска.

Олег Клемешов родился в 1970 году в Новосибирске. Закончил Новосибирский государственный технический университет. Работал мастером контактной сети в «Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта», начальником смены ремонтного цеха в «Кировском трамвайном депо № 4», директором «Октябрьского трамвайного депо № 3». В 2005 году Олег Клемешов стал директором «Правобережного трамвайного депо», в 2007 году — начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» МУП «Горэлектротранспорт». В 2012 году Олег Клемешов назначен первым заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска. С 2014 года — глава администрации Ленинского района.

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