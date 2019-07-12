Бюджет Красноярского края несет потери из-за большого количества недостроев в регионе. Власти планируют решать проблему через создание новых органов, курирующих эту проблему, а наблюдатели не видят перспектив для быстрого разрешения ситуации.

В Красноярском крае выявлено 657 объектов незавершенного строительства на общую сумму 110 млрд рублей. Менее половины этих денег приходится на объекты, находящиеся на завершающей стадии строительства. Об этом свидетельствует отчет ведомства по результатам проверки.

В настоящее время речь идет о возможности сноса 103 из этих объектов. Еще 101 проект реализовывать не планируется. В этом случае прямые потери краевого бюджета аудиторы оценивают в 2,4 млрд рублей.

Кроме того, Счетная палата установила, что «ни за одним органом исполнительной власти края вопросы контроля за реализацией перечня строек и объектов не закреплены, действенных мер по снижению объемов незавершенного строительства в регионе не принято».

Вице-спикер Законодательного собрания, комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш считает необходимым создание специального органа, который будет заниматься этой проблемой.

«Мы видим огромное количество замороженных ресурсов в объеме примерно половины бюджета Красноярского края. Это объекты незавершенного строительства, которые не приносят никакого социально-экономического эффекта, а деньги на них потрачены. Это, конечно, большая проблема, с которой придется работать правительству. Депутаты совершенно согласны с выводами Счетной палаты по поводу того, что необходимо создание единого органа, который определяет приоритеты, необходимость достройки того или иного объекта либо его списания. На заседании комитета задавали совершенно справедливые и правильные вопросы о том, что происходит с объектами, которые были построены в 80-х годах и на которые утрачены документы. Их тоже необходимо вводить в оборот», — прокомментировал парламентарий.

Председатель правления Красноярской региональной организации участников долевого строительства «Реформа» Евгения Хрипля обращает внимание, что общая приведенная аудиторами цифра недостроенных объектов включает все объекты, где начались работы. Количество проблемных зданий она оценивает в 45–50, а вместе с теми, которые находятся в зоне риска, — около 60.

«Шансов, что эта цифра в ближайшие годы будет снижаться, я не вижу. За последние годы из списка проблемных домов вышли всего два, и то один из них находился в стадии готовности более 95%. Зато многие могут вполне попасть в список проблемных объектов, например, «Квадро», «Прибойная», «Ярослав», «Солонцы». А вот вероятность роста количества проблемных объектов есть.

Например, введение эскроу-счетов изначально задумано, чтобы предотвратить возникновение проблемы обманутых дольщиков, но на первых порах ситуация на рынке может, наоборот, обостриться, ведь тем застройщикам, которые начали реализовывать проекты по старым правилам и не успели довести их до высокой степени готовности, будет просто неоткуда привлекать дополнительные средства для строительства», — предполагает руководитель организации.

Добавим, по последним обнародованным данным Красноярскстата, объем строительных работ в регионе за пять месяцев текущего года сократился более чем на 25% к тому же периоду 2018 года и составил 45,1 млрд рублей. Кроме того, 20% руководителей заявили, что провели сокращения персонала в своих организациях, а 32% планируют сделать это в III квартале нынешнего года. Всего в январе-мае было введено в эксплуатацию 1279 зданий, из которых 87,3% — объекты жилого назначения. Построено около 5 тыс. квартир, включая помещения в общежитиях.

Председатель совета саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» Владимир Шабунин отметил, что отрасль действительно находится в трудном положении, и не исключил, что количество проблемных домов может возрасти. «Отрасль действительно сейчас обложена со всех сторон. Налоги, ставки по кредитам, зарегулированность, постоянно ужесточающиеся требования на протяжении последних пяти лет. Застройщикам, как правило, не симпатизируют ни власти, ни широкие слои населения, закручивание гаек всеми воспринимается как должное и необходимое, в то же время все это подталкивает всю сферу к катастрофе. Падение строительства на четверть ведь именно так можно охарактеризовать. Поэтому если ситуация в ближайшие годы будет усугубляться, то это неудивительно», — резюмировал Шабунин.

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